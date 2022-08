“Le paludi della morte” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Le paludi della morte”: ecco la trama del film con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain e Chloë Moretz

Il mercoledì di Rai Movie è ad alta tensione con il thriller “Le paludi della morte”, il film diretto dalla figlia d’arte Ami Canaan Man e ispirato a fatti realmente accaduti, protagonista della prima serata del 31 agosto 2022.

La pellicola, in onda alle 21.20, racconta la storia di un detective della Omicidi di Texas City che, insieme da un giovane collega di New York, viene chiamato ad indagare sull’omicidio di una giovane. Il corpo di una ragazza viene infatti ritrovato in una zona paludosa nota a tutti come Killing Fields e teatro di frequenti fatti di sangue.

Ambientato in Louisiana, tra New Orleans e Shreveport, “Le paludi della morte” vanta come sceneggiatore l’ex agente della DEA Donald F. Ferrarone ed è stato presentato in concorso alla 68ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel cast Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain e Chloë Moretz.