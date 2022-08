Il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia lancia “IN CON TRA”

Il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia supporta associazioni e aspiranti volontari attraverso il servizio di intermediazione “IN CON TRA”

AAA Volontari Cercasi. Amanti dell’arte che supportino l’Associazione Culturale Cittaviva di Trieste nei servizi di accoglienza di musei e biblioteche. Musicisti che abbiano voglia di suonare insieme alla Società Filarmonica Valeriano di Pinzano al Tagliamento. Ecologisti convinti che si uniscano al Club New Age di Udine per la valorizzazione di sentieri e boschi. Amanti degli animali che sostengano il Gruppo Ambiente di Gorizia nell’accudimento di cani e gatti abbandonati.

Sono soltanto alcune delle tante richieste di collaborazione pubblicate sul sito web del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia – CSV FVG alla pagina “IN CON TRA – Cerco e trovo volontari”, servizio di intermediazione che mette in contatto e relazione i cittadini aspiranti volontari e i tanti ETS (Enti del Terzo Settore) che hanno bisogno di supporto.

Il matching perfetto tra le associazioni che cercano nuovi volontari e le persone che vogliono trovare il giusto contesto per essere d’aiuto.

Vera e propria “Agenzia di sviluppo del volontariato” e della cittadinanza attiva, il CSV FVG opera dal 2000 con l’obiettivo di qualificare l’attività delle migliaia di associazioni operative su tutto il territorio regionale, non soltanto fornendo servizi di supporto operativo ma anche sviluppando strategie di promozione del volontariato.

Tutte le associazioni hanno la necessità di ampliare la propria base volontaria, risorsa imprescindibile, che permette di garantire e sviluppare la propria mission ma, al contempo, molte associazioni devono fare i conti, soprattutto d’estate, con la carenza o addirittura la mancanza di volontari. Una situazione che determina conseguenze anche gravi e non pochi gridi d’allarme.

Eppure il senso di responsabilità civile e la solidarietà non mancano, anzi accomunano molte persone, di generazioni differenti. Risulta, quindi, necessario intercettare queste disponibilità, sostenerle e organizzarle rispettando interessi, tempi e caratteristiche di ognuno.

Accogliere il volontariato individuale, per sua natura fluido e mobile, è una sfida che il CSV FVG ha raccolto attivando un servizio di people raising per il Terzo Settore. “IN CON TRA – Cerco e trovo volontari”, infatti, fornisce una soluzione e uno strumento operativo alle richieste delle associazioni e alle offerte dei cittadini aspiranti volontari.

Le associazioni, accreditandosi sul portale del CSV FVG, possono pubblicare le proprie necessità e renderle visibili in una bacheca a libero accesso. Gli aspiranti volontari possono rispondere ai diversi annunci pubblicati o inviare la propria candidatura compilando un semplice format.

Come recita il promo di questo prezioso servizio (visibile all’indirizzo www.csvfvg.it/incontra), IN CON TRA è la bacheca che rende facile fare volontariato e trovare nuove persone.