Gli Eva Mora su YouTube con il videoclip di “Cosa sei”

Esce il videoclip di “Cosa sei”(ascolta qui) , il singolo d’esordio della giovane band Eva Mora, primo di una serie di singoli che anticiperanno il disco.

Il videoclip di “Cosa sei” racchiude la frizzante energia degli Eva Mora con un mood colorato e d’impatto. Girato all’interno dello storico ex cinema di Ciminna e negli studi di registrazione dell’etichetta discografica Mind: “il video strizza un po’ l’occhio a quelli più famosi dei Paramore che – dice la band – sono la nostra reference visiva più evidente. Il videoclip vuole comunicare spensieratezza e con i suoi tanti colori si pone l’obiettivo di avere un forte effetto visivo”.

“Cosa sei” descrive un rapporto di dipendenza tra due persone nel quale uno chiede all’altro di aspettare qualcosa che mai si verificherà: “In maniera quasi ironica la voce narrante si sente in una crisi mondiale o in un girone infernale, – raccontano – in un loop da cui non riesce a tirarsi fuori nel quale il tempo è l’unica variabile che la spinge a cercarne un’uscita, ciò che le rimane è chiedere all’altro chi è”.

La regia è di Eva Mora, mentre la produzione è di MIND. Al videoclip hanno collaborato Deborah Lo Cascio (produzione esecutiva), Sandy Scimeca (aiuto operatore), Vincenzo Guerrieri (editing ed effetti visivi). Inoltre si ringrazia per la collaborazione l’Ass. Auser.

Gli autori e i compositori del brano sono Raffaella Poma, Santi Orlando e Gregorio Piscitello. Al singolo hanno collaborato Ciccio Leo (mix), Riccardo Piparo e Roberto Romano (master).

Eva Mora è un trio musicale nato nel 2021 e composto da Raffaella Poma (voce e basso), Gregorio Piscitello (chitarra e altri strumenti) e Santi Orlando (batteria e electr. drums). Il 2015 è l’anno in cui i tre membri hanno cominciato a lavorare insieme a diversi progetti musicali fino ad arrivare alla formazione attuale che si pone l’obiettivo di evolvere dal punto di vista artistico e di rilasciare la propria musica. Il trio lo scorso ha deciso di finanziare la produzione dei loro singoli tramite uno Street Tour in giro per la Sicilia (Taormina, Favignana, Catania, Palermo e altre).

