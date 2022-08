Enel adotta lo standard ISO 56002 sulla gestione dell’innovazione

Enel è tra le prime aziende al mondo ad aver adottato volontariamente la norma ISO 56002 sulla gestione dell’innovazione

Parte della più ampia serie delle norme ISO 56000, ISO 56002 disciplina tutti gli aspetti della gestione dell’innovazione: dalla nascita di un’idea alla sua implementazione su scala globale. Adottare questo principio aiuterà le organizzazioni a consolidare la propria Governance, incrementando l’efficacia dell’innovazione e quindi le opportunità di business, creando le condizioni per una cultura dell’innovazione diffusa che stimoli la creatività di dipendenti e stakeholder e favorisca l’emergere di nuove proposte di valore coerenti con l’evoluzione del mercato.

“Abbiamo voluto fornire ai nostri stakeholder un’ulteriore conferma del nostro impegno pluriennale ad innovare in maniera strutturata. Esserci dotati da tempo di una Governance dell’Innovazione, ci ha consentito di monitorare sempre più in profondità i processi per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili e calcolarne il valore generato”, dichiara Ernesto Ciorra, Direttore Innovability® di Enel, “Continueremo a procedere spediti identificando le soluzioni più innovative per affrontare le principali sfide dello sviluppo sostenibile riassunte nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in linea con il Piano Strategico del Gruppo”.

L’adozione dello standard ISO 56002 rientra nel più ampio percorso strategico di messa in atto del Piano di Innovazione di Enel che guarda ai prossimi anni. Lo standard fa leva su 8 pilastri: coerenza con la visione Innovability® (Innovazione per un’azienda ed un mondo più sostenibili); generazione di valore attraverso idee innovative; leadership orientata al futuro e sfida dello status quo; cultura dell’innovazione come asset strategico; sviluppo di innovazioni fondate sui bisogni dei clienti; gestione dell’incertezza e mitigazione dei rischi; proattività e resilienza; approccio sistemico per una corretta valutazione delle performance.