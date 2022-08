Dall’insulina all’oxaliplatino: Sanofi regala farmaci ai Paesi poveri

Sanofi ha annunciato che renderà disponibili 30 dei suoi farmaci, tra cui l’insulina, la glibenclamide e l’oxaliplatino, senza scopo di lucro in 40 Paesi a basso reddito

Sanofi ha annunciato che renderà disponibili senza scopo di lucro 30 dei suoi farmaci, tra cui l’insulina, la glibenclamide e l’oxaliplatino, in 40 Paesi a basso reddito, nell’ambito della sua iniziativa per la salute globale lanciata lo scorso anno. I farmaci, che coprono aree terapeutiche quali diabete, malattie cardiovascolari, tubercolosi, malaria e cancro, saranno distribuiti con il marchio Impact.

Considerati essenziali dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i farmaci coprono un’ampia gamma di aree terapeutiche, tra cui diabete, malattie cardiovascolari, tubercolosi, malaria e cancro.

Il lancio del marchio Impact è uno dei passi compiuti dopo la costituzione, lo scorso anno, di Sanofi Global Health, un’unità non profit dell’azienda che mira ad aumentare l’accesso all’assistenza sanitaria attraverso la distribuzione di farmaci e la costruzione e il rafforzamento dei sistemi sanitari locali nei Paesi con un PIL pro capite tra i più bassi. Sanofi Global Health è la prima e unica iniziativa globale a fornire l’accesso a un così ampio portafoglio di farmaci in così tanti Paesi e in diverse aree terapeutiche, finanziando al contempo programmi di sostegno locali e rafforzando le imprese locali inclusive.

Paul Hudson, Amministratore delegato di Sanofi, ha dichiarato: “In Sanofi crediamo di avere la responsabilità di fare la differenza per la salute delle persone più bisognose e sappiamo di avere la capacità e l’ambizione di realizzare un cambiamento duraturo. Grazie ai farmaci essenziali, all’impegno incessante e alle partnership d’impatto, possiamo portare la nostra innovazione oltre il laboratorio e utilizzarla per rafforzare i sistemi sanitari e l’accesso ai farmaci per le comunità di pazienti più vulnerabili”. Sanofi Global Health mira a migliorare la vita di milioni di persone che oggi non possono ricevere l’aiuto di cui hanno bisogno. Lo scopo rinnovato di Sanofi è quello di inseguire i miracoli della scienza per migliorare la vita delle persone. E la nostra ricerca per rendere la vita migliore a tutte le persone deve includere l’aiuto per fornire un migliore accesso alle cure e ai farmaci di qualità per le popolazioni non servite”.

L’azienda annuncia inoltre la creazione di un fondo Impact che sosterrà le startup e altri innovatori in grado di fornire soluzioni scalabili per un’assistenza sanitaria sostenibile nelle regioni meno servite. Fornendo finanziamenti alle imprese inclusive e assistenza tecnica, il fondo integrerà la missione del GHU, che consiste nel far leva sugli investimenti globali, regionali e locali per sostenere la formazione degli operatori sanitari e aiutare le comunità a gestire sistemi di assistenza sostenibili.

Jon Fairest, Responsabile dell’unità Salute globale di Sanofi, ha dichiarato: “Il lancio del marchio Impact e del nostro Impact Fund sono i nostri ultimi passi per rendere disponibili i nostri farmaci e contribuire a portare un’assistenza sanitaria sostenibile e di qualità alle persone nei Paesi più poveri del mondo. Ma sappiamo di non poterlo fare da soli e per questo stiamo costruendo partnership a livello globale, regionale e locale che contribuiranno a migliorare e consolidare i sistemi sanitari per raggiungere il nostro obiettivo di un mondo più sano e resiliente.”

Sanofi Global Health è uno dei tre elementi dell’approccio multilivello di Sanofi all’impatto sociale, che comprende la Foundation S – il collettivo di Sanofi dedicato alla filantropia e una strategia di Responsabilità Sociale d’Impresa incorporata nelle attività commerciali.

La Fondazione S è impegnata nella lotta contro il cancro infantile, nell’aumento della resilienza sanitaria delle popolazioni più colpite dal cambiamento climatico e nella donazione di prodotti per far fronte alle crisi umanitarie. Portando avanti l’eredità trentennale dell’azienda, Sanofi si è inoltre impegnata a donare gratuitamente 100.000 fiale all’anno per sostenere i pazienti affetti da cinque diversi disturbi da accumulo lisosomiale (LSD), un gruppo di rare condizioni genetiche causate da carenze enzimatiche.

La strategia di Corporate Spocial responsability si concentra su quattro pilastri: accesso a prezzi accessibili; innovazione per le comunità vulnerabili; cura del pianeta, all’interno e all’esterno del luogo di lavoro; oltre a un business responsabile. Si basa su iniziative di punta distribuite lungo tutta la catena del valore dell’azienda, dalla ricerca e sviluppo alla produzione fino alle operazioni commerciali, considerando che ogni parte dell’organizzazione ha un ruolo da svolgere e un contributo da dare. SR a livello aziendale si concentra su quattro pilastri: accesso a prezzi accessibili; innovazione per le comunità vulnerabili; cura del pianeta, all’interno e all’esterno del luogo di lavoro; oltre a un business responsabile. Si basa su iniziative di punta distribuite lungo tutta la catena del valore dell’azienda, dalla ricerca e sviluppo alla produzione fino alle operazioni commerciali, considerando che ogni parte dell’organizzazione ha un ruolo da svolgere e un contributo da dare.