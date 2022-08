Stradivarius lancia la nuova collezione Sartorial & Grunge

Stradivarius lancia Sartorial & Grunge, una nuova capsule che mescola outfit comodi, accattivanti e di classe

Il marchio reinventa lo stile sartoriale con capi di tendenza come minigonne e pantaloni cargo nei toni del beige che disegnano magnetiche forme femminili. Altri, come i parachute pants – i pantaloni larghi in nylon, le camicie corte in vita e i top, riescono ad ammorbidire le linee offrendo il massimo comfort senza risultare fuori moda.

Il tocco di colore viene conferito alla collezione dai capi di ispirazione grunge che portano con sé l’essenza del punk-rock degli anni ’90. Colori accesi e abbinamenti azzardati che spiccano nei look con abiti e gonne floreali abbinate a corsetti effetto cuoio e magliette delle band. Stradivarius sceglie anche uno stile grunge più morbido, aggiungendo blazer e pantaloni eleganti a top con stampe vivaci.

