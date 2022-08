Postalmarket scommette sui pagamenti in tre rate con Clearpay

Siglato l’accordo tra le 2 aziende: i clienti Postalmarket potranno dilazionare i pagamenti della merce acquistata on line grazie a Clearpay

Il marketplace Postalmarket diventa sempre più smart grazie alla nuova collaborazione con Clearpay, azienda leader nei pagamenti “Buy Now Pay Later” e conosciuta come Afterpay al di fuori dell’Europa. E’ stato sottoscritto un accordo per includere la soluzione di pagamento BNPL sullo store online di Postalmarket.it.

Aperto nell’estate 2021, il marketplace di Postalmarket ha 200.000 prodotti disponibili e vanta 450.000 accessi a settimana, oltre i 100.000 utenti attivi raggiunti ogni settimana da newsletter e blog e migliaia di interazioni giornaliere sui canali social. Postalmarket è una vetrina per le imprese Made in Italy, che propongono diversi prodotti, dai vestiti al make-up, dall’attrezzatura sportiva ai prodotti per animali. Il portale ospita 300 brand suddivisi in 6 categorie merceologiche.

Grazie a Clearpay, gli utenti di Postalmarket avranno da adesso la possibilità di acquistare ciò che desiderano pagandolo in tre comode rate senza costi aggiuntivi: un terzo al momento dell’acquisto, un altro terzo dopo trenta giorni e l’ultima rata dopo 60 giorni. Non ci sono interessi e il retailer riceve alla vendita l’intero valore della spesa. Il meccanismo di Clearpay è molto semplice: il cliente apre un account dove registra la sua carta di debito/credito/prepagata, quindi acquista sugli e-commerce che accettano il pagamento con Clearpay.

Clearpay permette di unire la sicurezza delle transazioni ad un approccio smart e moderno. La possibilità di pagare i propri ordini in tre rate senza interessi rappresenta un’opportunità per i consumatori di Postalmarket, che all’interno del marketplace trovano un’incredibile varietà di prodotti. Questa soluzione permette loro di pianificare gli acquisti in maniera responsabile e di scegliere di comperare più di un prodotto, potendo dilazionare il pagamento in più momenti. In questo contesto Clearpay funziona quindi come un “motore di marketing”, generando in media un aumento del +22% del tasso di conversione e del +30% del ticket medio sul sito del partner, riducendo il tasso di abbandono del carrello e portando a una maggior fidelizzazione dei clienti e alla riduzione dei loro tassi di reso. Clearpay porta traffico organico fortemente qualificato e propenso ad acquisti ripetitivi che va ad incrementare la customer base del merchant.

“Clearpay sta trasformando il modo in cui paghiamo permettendo ai clienti di comprare prodotti immediatamente e di pagare i loro acquisti a rate, sempre senza interessi. Il nostro obiettivo è quello di far crescere il business dei nostri partner attraverso l’utilizzo della nostra soluzione, e siamo entusiasti di accogliere Postalmarket tra i nostri merchant”, afferma Federica Ronchi, Country Manager di Clearpay.

“Questa partnership consente ai nostri affezionati clienti di poter rateizzare i pagamenti per gli acquisti sul nostro marketplace – spiega Alessio Badia, direttore generale Postalmarket – un sistema vantaggioso dunque per i clienti che potranno avvalersi di questa opzione. Acquistare il meglio del Made in Italy pagandolo un poco alla volta, il tutto con un semplice click”.

Clearpay (Afterpay Limited)

Afterpay Limited sta trasformando il modo in cui paghiamo, offrendo ai propri clienti la possibilità di comprare prodotti immediatamente e pagare i loro acquisti a rate, sempre senza interessi. Il servizio è completamente gratuito per i clienti che pagano nei tempi prestabiliti, favorendo così una spesa responsabile, senza incorrere in interessi, commissioni o debiti di lunga durata. Al 31 dicembre 2021, Clearpay è offerto da più di 122.000 dei rivenditori più importanti a livello mondiale e quasi 19 milioni di clienti attivi hanno adottato il servizio.

Afterpay è attualmente disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Regno Unito, Francia, Italia e Spagna, dove è conosciuta come Clearpay. La mission di Afterpay è alimentare un’economia in cui tutte le parti coinvolte ne escono vincitrici. Afterpay è una filiale interamente controllata da Block, Inc. (NYSE: SQ)

Postalmarket

La rinascita dello storico catalogo inizia nell’estate 2021 con l’apertura del marketplace Postalmarket.it. Il sito fa già registrare numeri importanti: 450 mila gli accessi a settimana, 200 mila prodotti disponibili all’acquisto, 100 mila utenti attivi raggiunti ogni settimana da newsletter e blog, migliaia di interazioni giornaliere sui canali social. Sono 300 i brand italiani presenti a portale, suddivisi in 6 categorie merceologiche diverse. Non solo moda dunque, ma anche beauty, food&beverage, casa, intimo, tempo libero, arte ed esperienze turistiche. Ampio spazio viene riservato alle aziende impegnate sul fronte della sostenibilità, consapevoli che la green revolution è una missione da portare avanti giorno per giorno. Tutto questo viene raccontato nel blog presente nel sito, con uno storytelling imprenditoriale quotidiano e accattivante. La prima edizione del nuovo catalogo cartaceo uscita ad ottobre 2021 (in copertina la conduttrice TV Diletta Leotta) è andata sold out in pochi giorni. L’ultima edizione del catalogo cartaceo è invece uscita ad aprile 2022. In copertina Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp. Make-up artist e youtuber, divenuta famosa grazie ai suoi tutorial pubblicati in rete che aggrega una comunità di oltre 10 milioni di utenti.