“Pigro” degli Icona Cluster ha anche un video

Disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Pigro, l’ultimo singolo degli Icona Cluster pubblicato lo scorso 29 giugno per l’etichetta italo-tedesca Rubik. Il ritmo incalzante di questo pezzo ed il testo molto denso di parole è in netto contrasto con il titolo (e l’introduzione) per generare nell’ascoltatore un senso di discordanza che è proprio lo stesso che sentiamo quando ci viene imposto un ritmo di vita che non ci appartiene.

“Pigro è un brano che vuole esaltare una caratteristica apparentemente negativa dandole un’accezione positiva. Solo perchè qualcuno non riesce ad adattarsi ai ritmi frenetici del giorno d’oggi, non significa che costui abbia meno valore rispetto agli altri. In molti casi la calma può essere un pregio, permette di agire con più ponderazione, senza la foga di dimostrare al mondo chi non si è davvero. Questa canzone cerca di spronare la gente a far sì che i propri difetti si trasformino in caratteristiche, facendo passare il messaggio che non c’è bisogno di farsi dire dagli altri come vivere la propria vita”. (Icona Cluster)