“Lunapark” è la nuova canzone di Scirocco

LUNAPARK è il nuovo singolo di SCIROCCO, in uscita per Futura Dischi. Il brano arriva dopo il debut EP del giovane artista “Neppure la pioggia ha mani così piccole”, uscito il 25 febbraio e seguito dal suo primo mini-tour nelle principali città italiane.

Lunapark è un grido di soccorso. Arroccati in una società che impone di essere all’altezza della cronaca, al pari del mito della “realizzazione”, l’uomo è costretto a fare i conti col demone delle aspettative. E allora, nella cornice delle vicende quotidiane, da una parte si staglia la prospettiva dell’aspettativa altrui: una conversazione, le chiacchiere di convenzione, necessità di leggerezza che fa da contraltare al peso della vita. D’altra parte, ciò che ognuno si aspetta da sè, che raramente coincide con le prospettive degli altri. Il peso di dover essere leggeri, per bilanciare il carico della realtà, si esplicita in un grido di soccorso, che è, al contempo, l’ammissione di un limite: “sono solo un ragazzo, mica un lunapark?”.

La carica pop sfumata da nuances di alternative delinea la sagoma di una ballata per la presa di coscienza e respinge, di netto, l’assunto che il carico delle aspettative altrui debbano gravare sulla nostra schiena.

CREDITS

Eseguito da: Scirocco

Scritto e prodotto da: Luca D’Agostino

BIO

Scirocco è il vento. Scirocco è nel mezzo di una relazione conflittuale con le onde: le accarezza ma vuole domarle. Classe ’99 dalla provincia di Napoli, Luca D’Agostino nasce musicalmente come colonnista per cortometraggi per poi iniziare a pubblicare le sue canzoni. Scirocco è un cantautore dalla fortissima vena Pop. Il singolo MINE gli vale la prima copertina ufficiale Spotify (Scuola Indie), l’inserimento in New Music Friday e in Indie Italia e la permanenza per dieci giorni nella Viral – 50 in Italia. Nei successivi brani prosegue il suo percorso fatto di conferme discografiche. “Per non scomparire” finisce per 8 settimane su Scuola Indie e Indie Italia, ottenendo anche una copertina. “Neppure la pioggia ha mani così piccole” è il titolo del suo primo album con Futura Dischi, uscito il 25 febbraio 2022, seguito dal suo primo mini-tour nelle principali città italiane.