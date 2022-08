Il “Karma Clima Experience” dei Marlene Kuntz prosegue a settembre

Nuove date in settembre del Karma Clima Tour dei Marlene Kuntz: si parte il 1 settembre al Liberi Tutti di Sesto Fiorentino (Firenze)

Si aggiungono nuove date a Karma Clima Experience, il tour estivo del nuovo progetto dei Marlene Kuntz. L’1 settembre a Sesto Fiorentino (FI), il 3 settembre a Peglio (PU) e il 23 settembre a Piozzo (CN), al Baladin Open Garden Birreria, per il lancio di “Karma Clima”, la nuova, attesa opera della band, registrata tra ottobre e dicembre scorsi in residenza in tre comunità cuneesi (Viso a Viso a Ostana, il Birrificio Baladin di Piozzo e la borgata Paraloup nel comune di Rittana). Il progetto è una vera e propria esperienza in cui la musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi ormai imprescindibili, come il cambiamento climatico, la forza distruttiva che sta spingendo gli esseri umani verso un punto di non ritorno.

“I concerti sono il momento performativo delle fasi creative sin qui realizzate con il progetto Karma Clima – è il commento dei Marlene – Oltre al nuovo singolo, La Fuga, i protagonisti sono alcuni luoghi speciali in cui abbiamo avuto e avremo modo di estendere le esperienze d’incontro. È la nostra voce sui temi dell’arte e della sostenibilità, che continuiamo a diffondere via via lungo la penisola.”

Karma Clima raccoglie in sé l’apertura verso gli altri, la collettività, la condivisione, la circolarità, la cooperazione proprio perché ha preso vita attraverso alcuni laboratori in residenza con le comunità, a partire dalla provincia di Cuneo. La visione è stata quella di generare un percorso artistico culturale che anche dopo la registrazione dell’album, continuasse il suo viaggio in altre realtà riqualificate in tutto il territorio nazionale. L’idea del tour è quella di esplorare il potenziale dei piccoli borghi, come elemento di richiamo e di valorizzazione dei saperi locali a livello nazionale. Nella progettazione di Karma Clima sono fondamentali il dialogo tra cultura, scienza, economia, quindi un modo di prendere parte a ciò che si definisce ‘esperienza’.