Fuori il nuovo doppio album dell’artista Clara Serina

Clara Serina (gia’ voce solista dei ”Cavalieri del Re”, interpreti di successi internazionali quali “Lady Oscar”, L’ uomo tigre” e tanti altri), a distanza di tre anni dal suo ultimo lavoro, pubblica il doppio album dal titolo “From Lady Oscar to the movie Buona Lavoro”.

Da quattro generazioni Clara Serina accompagna il suo pubblico che la segue sempre con grande emozione e amore riproponendo momenti unici che sono nella memoria storica dell’infanzia di milioni di italiani piccoli e grandi.

E’ una voce indelebile, unica e originale cosiccome le sue interpretazioni sia classiche che inedite: Clara Serina tocca l’anima creando gioia, spensieratezza e, per i piu’ grandi, anche nostalgia. La pubblicazione, su etichetta Music Universe a.c.m., raccoglie i brani in versione cantata e orchestrale inseriti nella colonna sonora del film di Marco Demurtas dal titolo “Buon lavoro” nel quale hanno preso parte, tra tanti, nomi di prestigio quali Giancarlo Giannini, Giuliana De Sio, Franco Nero, Lina Sastri, Giuseppe Giacobazzi, Pippo Franco, Alvaro Vitali, Pino e gli Anticorpi, Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Benito Urgu, Red Ronnie, Massimo Lopez.

L’ album è stato sapientemente composto ed arrangiato con nuove sonorità e qualità che comunque rispettano l’ originalità degli anni 70/80. Spicca tra tutti la versione dance della famosissima hit “Lady Oscar”.

Il film “Buon lavoro”.

– “Buon Lavoro è una commedia sulla realtà italiana ed è drammatico che la nostra società, sia così simile a quella raccontata da Marco Demurtas.”

Sono queste le parole con cui, il giornalista di ReteQuattro Carmelo Abbate, ha commentato il lungometraggio , al termine della prima nazionale al Cinema Centrale di Milano.

Il film che dopo oltre un mese dall’anteprima a Sassari, prosegue il proprio tour nelle sale, è sicuramente un’opera che fa discutere, perché pone il focus sui problemi del nostro paese, come la disoccupazione, il precariato e la morbosità verso tv e social.

“Buon lavoro è un film diverso dal solito perché parla di oggi ma sembra girato negli anni Ottanta. Affronta in maniera ironica e surreale quei drammi universali che non appartengono ad un’epoca, con uno stile che ricorda Federico Fellini”. Sono state queste le parole pronunciate dal comico Pippo Franco, tra gli attori protagonisti del lungometraggio sassarese, nel corso della serata di presentazione del film, al cinema Broadway di Roma. Si è trattato solo di una delle numerose tappe che hanno visto l’opera del regista Marco Demurtas, proiettata nelle principali sale della penisola.

BIOGRAFIA

Clara Serina, italo-brasiliana, dal 1980 voce inconfondibile e celebre de I Cavalieri del Re.

Crea il gruppo negli anni Ottanta, interpreta le famose sigle di numerosi cartoni animati trasmessi in Italia, (circa 60 brani) come Lady Oscar, La spada di King Arthur, Cuore, La ballata di Fiorellino, Stilly e lo Specchio Magico, e molti altri come L’Uomo tigre, Devil Man, Sasuke ecc.

Negli anni successivi Clara Serina si dedica all’attività di psicoterapeuta, diventando anche Professore all’Istituto di Psicologia a Milano in materia di Psicologia Clinica e Metodologia dell’Osservazione, il suo metodo innovativo viene pubblicato da lei col titolo L’Universo Riflesso nella collana del Prof. Marcello Cesa Bianchi. Clara scrive cinque testi sull’argomento e realizza anche un kit dedicato agli insegnanti con FIABE per ragazzi per aiutare a capire le loro emozioni.

Fonda nel 1987, sempre a Milano, il centro Credes (Centro Ricerche Evolutive dell’Essere) dove insegna Psicoterapia, Counseling e Naturopatia.

Tiene su Corriere dei Piccoli (Rizzoli anni 80) una rubrica dove interpreta i sogni dei bambini. Tiene su”Vero Salute” dal 2012 (mensile) una rubrica sui SOGNI dei lettori.

Espone le sue teorie e relazioni in Congressi in tutto il mondo.

Nel 2000, su insistenza dei suoi FANS e dei fans dei Cavalieri del Re, ritorna a cantare durante

“La Notte delle sigle I” al Piper di Roma, con deliranti emozioni del suo pubblico che non la vedeva in azione da alcuni anni. Riprende così ufficialmente la propria attività di cantante e compositore.

Nel 2006 con la provvisoria riunion dei Cavalieri del Re fanno un mega concerto a Lucca Comics & games. (Video del concerto su Youtube).

In seguito Clara Serina appare in numerosi eventi e fiere legate al mondo del fumetto e dell’animazione come Lucca Comics & Games, Rimini Comics, Romics, Roma comics, Etna comics, Teatro di Palermo, Teatro di Pisa, Feste in Sardegna, Lecce, Bologna, Modena, Teatro di Cagliari, Cusplay di Pisa, Parma comics, ComicsxAfrica, Novaludica Comics a Palmanova, Festa in piazza a Marghera concerto con gruppo musicale.

Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive nazionali: I Migliori anni, Paolo Conti, Matricole e Meteore, I Soliti ignoti condotto da Fabrizio Frizzi, Libero Rai 1 con Paola Cortellesi, Macchemu, Uno Mattina Rai, Quelli che il Calcio con Cecchetto a marzo 2015, e TV internazionali come TV Globo Brasile..

Nel 2011 scrive e interpreta la sigla per il programma GAM sul canale NEKO TV.

Nel 2012 pubblica un album di canzoni natalizie, intitolato MERRY CHRISTMAS, con otto brani inediti suoi, dedicato a tutti grandi e piccoli.

Ha partecipato a Uno Mattina Rai 1 cantando uno dei suoi brani”MAGICO NATALE”.

Nel 2013 compone e interpreta un nuovo singolo: MI AMI ANCHE TU, e canta in duetto anche Manuel De Peppe, sia in italiano che in spagnolo.

Su Youtube pubblica il video clip delle due versioni girato a New York.

Contemporaneamente realizza il brano CANTO AFRICA a favore delle popolazioni di Tanzania e Kenia, pubblicato nei digital stores e su cd in occasione del evento COMICSXAFRICA..

Dal 2013 in poi la vediamo impegnata in un lungo tour nazionale che va dalla Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Pisa, e all’Auditorium di Roma.

Canta nel suo concerto a Lucca Comics 2013 ( con la DB Days Band) e la acconpagna in alcuni suoi brani la “Iena” Andrea Agresti. Clara continua a offrire al suo pubblico numerosi concerti in tutta Italia, Svizzera.

A dicembre del 2013 produce insieme al regista Gianluca Chierici un film, un corto metraggio intitolato HOLY MARY, scrive dei brani inediti per la colonna sonora e partecipa anche come attrice.

Presenta nel 2014 in occasione del suo concerto a ETNACOMICS il suo nuovo progetto discografico ” ASTRONAVE CIOCCOLATO” con un cd e accompagnato da un fumetto inedito (creato dall’artista) Astronave Cioccolato di grande successo e proposto anche un mese dopo al TEATRO VERDI di Pisa in un MINI MUSICAL insieme a piccoli ballerini della Proscaenium..

Nel 2014 inoltre pubblica CLARA SERINA NEW VERSION un nuovo album con 10 brani del suo gruppo I CAVALIERI DEL RE rivisitati e riproposti insieme ad altri 5 brani INEDITI dedicati ai ragazzi con storie nuove. Il CD è accompagnato da un libretto storico biografico CLARA SERINA NEW VERSION STORY presentati in occasione del suo mega CONCERTO nel 2014 a Luccacomics & games e la DBDay’s band.

A dicembre compone un brano per la sigla del format televisivo SKY- “BAMBINO SARAI TU” Settembre 2015 compone sigla televisiva CANDID CAMERA

Nel 2017 negli studi di registrazione a Monfalcone, l’artista completa le registrazioni di due importanti progetti.

Il primo, un album composto da 14 brani di musica GOSPEL SACRA-SPIRITUAL (in italiano, spagnolo, inglese) dei quali tre brani diventati colonna sonora del corto Metraggio HOLY MARY regia di Gianluca Chierici.

In occasione di un concerto nel 2017a Santhià Clara Serina presenta un brano nuovo dedicato al patrono Sant’Ignazio da Santhià uscendo anche con un cd di sua produzione.

Il secondo album è composto da brani stile . PSICOTRONICS, 9 brani inediti dell’artista per la nuova generazione di ragazzi e amanti dell’elettronico, del diverso. Alcuni brani composti dall’artista sono in inglese, spagnolo e in portoghese (brasiliano).

Nel 2015 – 2016 a Clara Serina viene chiesto di comporre musica e testo per la colonna sonora del film italiano BUON LAVORO regia di Marco Demurtas e l’artista partecipa anche come produttore e attrice. Il film BUON LAVORO – giugno del 2022 distribuito dalla ZENIT, (nel 2020 viene rimandato al 2022 a causa dell’emergenza sanitaria).

Attori che partecipano al film BUON LAVORO: Giancarlo Giannini, Giuliana De Sio, Abel Ferrara, Franco Nero, Lina Sastri, Giuseppe Giacobazzi, Pippo Franco, Alvaro Vitali, Peppe Iodice, Clara Serina, Pino e gli Anticorpi, Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Benito Urgu, Red Ronnie, Massimo Lopez, Giovanni Terzi.

Ne frattempo (2018-2019) Clara Serina ha composto 15 brani nuovi dedicati all’amore e tenere storie. Alcuni di questi brani hanno sia versione italiana che inglese, portoghese, francese e spagnolo: lingue che l’artista conosce alcune molto bene.

Nel novembre 2019 ha composto una sigla nuova e anche cantata “LA TRATTORIA DEI NERDS” per una edizione di materiale e giochi manga online.

Dal 10 dicembre 2019 su YOUTUBE Clara Serina pubblica ANGEL LIGHT un suo splendido brano inedito Gospel, spaziale, che rigenera la propria energia creando benessere.

Nel.2022 pubblica con Music Universe a.c.m., l’ album doppio dal titolo “From ady Oscar to the film Buon Lavoro”, che contiene la colonna sonora del film “Buon lavoro” di Marco Demurtas..