Fedez e la guarigione dal tumore: sui social è polemica

“Guarito dal cancro in 3 giorni”. Fedez risponde all’attacco sui social: “Operato con il sistema sanitario nazionale”

Fedez sotto attacco sui social. A lanciare un messaggio al vetriolo al cantante è stata l’attivista e social media manager, Serena Mazzini, che alla compagna del cantante ha scritto: “Ciao Chiara. Anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni, invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi”. E anche Chiara Ferragni è finita nel suo mirino: Mazzini l’accusa di depotenziare il dibattito politico e la invita a scendere in piazza anche per il salario minimo, la patrimoniale sui grandi redditi e sugli extraprofitti, il ban ai jet privati e il diritto alla salute reale. Negli scorsi giorni l’influencer aveva attaccato la politica di FdI sull’aborto.

LA RISPOSTA DI FEDEZ A SERENA MAZZIN

La replica di Fedez non si è fatta attendere. Accusato di aver utilizzato la propria celebrità per trarne vantaggio dopo la scoperta della sua malattia, il cantante ha puntualizzato come sia stato “operato d’urgenza tramite sistema nazionale come qualsiasi comune mortale“.

Lo scorso marzo Fedez ha scoperto di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Motivo per il quale si è sottoposto a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportare una parte del pancreas (tumore compreso), come ha raccontato sui social lui stesso a pochi giorni dall’intervento.

“Non è la prima volta che questa “attivista” appoggiata da giornalisti e artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore, come se fosse stato tutto uno scherzo- scrive Fedez in una storia su Instagram rispondendo a Mazzini-. Giocare sulla mia guarigione come fosse una colpa, oltretutto senza sapere che sono stato operato d’urgenza tramite sistema sanitario nazionale come qualsiasi comune mortale».

“Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili forse non ci scherzeresti sopra per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale. Io non sono guarito in 3 giorni. Ma alla stupidità umana a volte non esiste cura”, aggiunge.

Quindi rivolgendosi ai follower conclude: “Credo che a tutto ci sia un limite. Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno. Ma soprattutto mai mi permetterei di dileggiare o sminuire in questo modo. Anche se dovesse trattarsi del più stronzo o ricco su questo pianeta”.