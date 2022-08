Dalfilo e R5 Living insieme per sostenibilità e innovazione

Dalfilo e R5® Living: al via una collaborazione tutta Made in Italy nel segno della sostenibilità e dell’innovazione

Dalfilo – startup che rivoluziona il settore dell’arredo, rendendo accessibile a tutti la biancheria per la casa artigianale e italiana – e R5® Living – startup innovativa e società Benefit che sviluppa prodotti per la cura della persona e della casa a basso impatto ambientale – hanno deciso di collaborare assieme per promuovere e incentivare un tipo di consumo più umano, consapevole e sostenibile.

Si tratta di due giovani startup nate a Bergamo, il cui modello di business si fonda su un’ottimizzazione delle filiere produttive tradizionali, un’accurata selezione delle materie prime e l’offerta di prodotti che combinano innovazione tecnologica e sapienza tramandata da generazioni. Due eccellenze italiane che rappresentano quell’Italia creativa, produttiva, innovativa, virtuosa, il lato bello del nostro paese che pensa a un futuro migliore.

Dalfilo e R5 insieme: l’iniziativa online dal 5 agosto

Dal 5 agosto Dalfilo renderà possibile l’acquisto del Detersivo per il Bucato in Foglietti Solubili R5® Living, innovativo e plastic-free, sul proprio sito. I foglietti solubili di R5® Living sono fogli di detersivo predosati che a contatto con l’acqua si sciolgono completamente senza rilasciare microplastiche. Le confezioni sono estremamente compatte e leggere, non si fa uso di plastica monouso e non contengono acqua. Utilizzarli è facilissimo: è sufficiente dividere il foglio in due parti, seguendo la linea tratteggiata, inserire una delle due metà nel fondo del cestello e avviare il ciclo di lavaggio. Per il lavaggio a mano, è sufficiente sciogliere metà foglio in 5 litri circa di acqua calda o fredda.

R5® Living promuoverà la partnership su tutti i propri canali, facendo scoprire ai propri clienti i prodotti di Dalfilo e i valori di questo brand. Inoltre i clienti R5® Living più fidelizzati potranno accedere ad un vantaggio dedicato per l’acquisto dei prodotti Dalfilo.

«La collaborazione tra Dalfilo e R5® Living nasce dalla volontà di offrire ai nostri clienti prodotti di qualità e Made in Italy sempre più accessibili e sempre più sostenibili,

per un futuro che rispetti le tradizioni ed i cambiamenti, che ripensi a nuovi modi di produrre, di consumare e di preservare», dichiara Davide Trabucchi CEO di Dalfilo.

«R5® Living crede fortemente che lavorare in rete sia il nuovo modello di fare business di cui il mondo ha bisogno: l’unione fa la forza. E questo è ancora più vero se parliamo di agire per il cambiamento climatico. Ognuno di noi, singolarmente, come individuo deve agire, tutti insieme possiamo cambiare la direzione di questa crisi climatica e farla diventare un’opportunità. Questa è la nostra missione: rendere possibili queste nuove abitudini, questi semplici gesti quotidiani grazie a prodotti innovativi rispettosi dell’ambiente e delle persone e diffonderli il più possibile. Per questo R5 Living® si impegna ogni giorno per far conoscere ai propri clienti altre aziende che condividano gli stessi valori, perché insieme si può accelerare il cambiamento», continua Cristina Mollis, Founder di R5® Living

Strategie per un consumo sostenible

Con l’aggiunta dei prodotti R5® Living, l’azienda Dalfilo completa la sua esperienza d’acquisto, offrendo al consumatore non solo il prodotto in sé ma anche la soluzione migliore con cui prendersene cura in maniera sostenibile, ad un prezzo ridotto rispetto al prezzo di vendita e, soprattutto, senza dover ricorrere a ricerche aggiuntive. Insomma, «Un prodotto già testato da Dalfilo e di cui Dalfilo si fida», afferma Davide Trabucchi.

«Quando si parla di sostenibilità, bisogna farlo dati alla mano e con coerenza. Grazie ai prodotti per la cura della casa in refill di R5® Living si riducono le emissioni di CO2 del 70% rispetto ai prodotti tradizionali, pari a circa 1,8 kg CO2 eq. in un anno, abbassando drasticamente la CO2 emessa in fase di produzione dei flaconi e di trasporto degli stessi», spiega Cristina Mollis.

Grazie a un modello di business che accorcia la filiera, Dalfilo è in grado di abbassare le emissioni di CO2, e ridurre gli sprechi.

L’importanza di recuperare la cura verso le persone, le cose e l’ambiente

Alla base di entrambi i progetti vi è la volontà di recuperare un valore che negli ultimi decenni è venuto meno: la cura. La cura delle persone, come gli artigiani della Val Galdino, il distretto tessile d’eccellenza mondiale, vittime delle conseguenze del COVID, a cui è stata offerta la possibilità di tornare operativi grazie all’incontro con la generazione di nativi digitali e la creazione della bottega 2.0. La cura delle cose, per contrastare il modello “usa e getta” che domina la cultura consumistica, scegliendo prodotti di qualità, durevoli negli anni, e mantenendoli sempre in ottime condizioni grazie a prodotti di pulizia ricaricabili e a basso impatto. La cura dell’ambiente, che passa per l’accorciare la filiera, nella scelta di ridurre il consumo di acqua e CO2 nella produzione e nei trasporti, e di utilizzare elementi naturali e imballaggi ecosostenibili, ridurre i costi e rendendo così accessibili a tutti prodotti di primissima qualità, riservati normalmente a clientele esclusive. Prendersi cura è un atto d’amore da accogliere nella nostra quotidianità, e i cui benefici sono infiniti, per tutti.