“Stavolta” è il nuovo singolo di Ama Dee

Si intitola “Stavolta” il nuovo singolo di Ama Dee fuori su tutti i digital stores per NEEDA distribuito da Altafonte Italia

Ama Dee è quel tipo di artista che non vuole riconoscersi in un’etichetta. Cantautrice e performer, lascia la sua persona influenzare la sua musica: è così che la ricerca di nuove sonorità non conosce mai fine, spaziando dal soul al funky, al pop, all’indie. Per Ama scrivere canzoni è un’esperienza catartica che la porta in viaggio interiore di scoperta.

Con il brano ‘’Stavolta’’ in uscita per NEEDA e distribuito da Altafonte Italia l’artista racconta in maniera graffiante i rancori e le sensazioni che si possono provare in una relazione sbagliata esplorando i lati dell’essere donna e le sue debolezze.