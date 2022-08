Sclerosi multipla: ozanimod efficace per funzione cognitiva

Sclerosi multipla recidivante, volume cerebrale e funzione cognitiva preservate dal trattamento precoce di ozanimod

Sono stati diffusi a Vienna, nel corso del Congresso dell’Accademia Europea di Neurologia (EAN), i risultati di nuove analisi post-hoc degli studi di fase 3 DAYBREAK di estensione in aperto (OLE) e SUNBEAM, i quali evidenziano che l’uso precoce di ozanimod ha dimostrato benefici cognitivi nelle persone con sclerosi multipla (SM) recidivante, con il massimo effetto osservato nelle persone con elevato volume talamico (TV), supportando un’associazione tra volume cerebrale (BV) preservato e risultati cognitivi a lungo termine migliorati.

«La SM può portare a una significativa e irreversibile perdita di BV e a una diminuzione della cognizione se non trattata rapidamente dopo la diagnosi. Queste nuove analisi mostrano il potenziale del trattamento precoce con ozanimod per aiutare a stabilizzare e persino migliorare la cognizione nelle persone con SM con alto BV» ha affermato John DeLuca, vicepresidente senior per la ricerca e la formazione, Kessler Foundation e professore al Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione e di Neurologia, Rutgers New Jersey Medical School.

In queste nuove analisi esplorative, il trattamento con ozanimod ha mostrato una funzione cognitiva migliorata o preservata nella maggior parte dei pazienti, con il massimo miglioramento osservato quando usato all’inizio della malattia, quando cioè il TV rimane alto. Ozanimod è stato ben tollerato con oltre l’80% delle persone che hanno iniziato lo studio di fase 3 SUNBEAM (n = 399 al basale) rimanendo in terapia continua fino a 48 mesi dello studio di fase 3 DAYBREAK OLE (n = 326).

I risultati della nuova ricerca hanno mostrato che le persone con BV alto rispetto a basso, in particolare il TV, avevano prestazioni cognitive più elevate, come valutato dal punteggio del test delle modalità delle cifre di simbolo (SDMT), al basale.

Questa tendenza è rimasta stabile o migliorata in 4-5 anni di trattamento con ozanimod, portando a una funzione cognitiva migliorata o preservata in quasi l’80% delle persone con TV alto (SDMT migliorato: 45,1%; SDMT conservato: 34,4%) e circa il 66% delle persone con basso BV (SDMT migliorato: 35,6%; SDMT conservato: 30,7%) al mese 48 dello studio DAYBREAK OLE.

«In Bristol Myers Squibb siamo impegnati a rivoluzionare la scienza in più malattie immuno-mediate con l’obiettivo di alleviare i sintomi e la progressione della malattia sperimentati da individui affetti da queste patologie e, in definitiva, elevare lo standard di cura» ha affermato Jonathan Sadeh, vicepresidente senior di Immunologia e sviluppo della fibrosi, Bristol Myers Squibb. «Siamo entusiasti del potenziale effetto di ozanimod nel proteggere la funzione cognitiva quando usato all’inizio del trattamento prima che il BV venga perso e che cosa possa significare per gli individui con SM recidivante».

Lo studio di estensione in aperto DAYBREAK

DAYBREAK è uno studio di fase 3, multicentrico, di estensione in aperto a lungo termine (OLE), randomizzato, in doppio cieco, con doppio manichino, controllato attivamente, a gruppi paralleli volto a valutare la sicurezza e l’efficacia di ozanimod somministrato per via orale a pazienti con forme recidivanti di SM.

I pazienti eleggibili degli studi RADIANCE, SUNBEAM e RPC01-1001 con diagnosi di forme recidivanti di SM sono arruolati per ricevere il trattamento fino alla fine dello studio DAYBREAK o fino all’interruzione del programma di sviluppo.

I pazienti nello studio stanno ricevendo ozanimod 0,92 mg (equivalente a ozanimod HCl 1 mg). In totale, 2.639 partecipanti hanno completato gli studi clinici parentali e questa analisi ad interim (cutoff dei dati: febbraio 2021) include un totale di 2.494 partecipanti con esposizione media a ozanimod di 46,8 mesi nello studio OLE.

Il disegno del trial pivotale SUNBEAM

SUNBEAM è stato uno studio pivotale, di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a doppio manichino, controllato attivamente, che ha valutato l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di due dosi di ozanimod orale (0,92 mg e 0,46 mg, equivalenti a 1 mg e 0,5 mg di ozanimod HCl, rispettivamente) contro interferone beta-1a intramuscolare settimanale) per almeno un periodo di trattamento di 12 mesi. Lo studio ha incluso 1.346 persone che vivono con forme recidivanti di SM in 152 siti di 20 Paesi.

L’endpoint primario dello studio era il tasso di recidiva annualizzato durante il periodo di trattamento. Gli endpoint secondari alla risonanza magnetica (RM) includevano il numero di nuove o ingrandite lesioni RM cerebrali iperintense T2 nell’arco di 12 mesi, il numero di lesioni alla RM cerebrale potenziate da gadolinio al mese 12 e la variazione percentuale rispetto al basale del BV intero al mese 12. Anche le variazioni di volume del grigio corticale e del talamo sono state valutate prospetticamente rispetto al comparatore attivo.

Un’analisi del tempo di insorgenza della progressione della disabilità confermata a tre mesi è stata prespecificata utilizzando i dati aggregati degli studi di fase 3 SUNBEAM e RADIANCE Part B.

Il farmaco: meccanismo d’azione e approvazioni europee e USA

Ozanimod è un modulatore orale del recettore della sfingosina 1-fosfato (S1P) che si lega con elevata affinità ai recettori S1P 1 e 5. Ozanimod blocca la capacità dei linfociti di uscire dai linfonodi, riducendo il numero di linfociti nel sangue periferico.

Il meccanismo con cui ozanimod esercita effetti terapeutici nella SM non è noto, ma può comportare la riduzione della migrazione dei linfociti nel sistema nervoso centrale.

La Commissione europea ha approvato ozanimod per il trattamento di pazienti adulti con SM recidivante remittente con malattia attiva come definito dalle caratteristiche cliniche o di imaging nel maggio 2020. La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato ozanimod per il trattamento di adulti con forme recidivanti di SM nel marzo 2020.

Fonte:

Presentazione #EPO-127. European Academy of Neurology 2022 (EAN 2022), Vienna.