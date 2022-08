Regione Trucco su YouTube con il nuovo videoclip

Online su YouTube il videoclip di “SE VUOI VENIRE”, nuovo singolo della band REGIONE TRUCCO già su tutte le piattaforme streaming

Disponibile su YouTube il videoclip di “SE VUOI VENIRE”, nuovo singolo della band REGIONE TRUCCO dal 1 luglio su tutte le piattaforme streaming e digitali per Amarena Records/Ingrooves/Universal Music).

Il videoclip è stato girato nel verde di Montalto Dora, un paese in Piemonte ai piedi delle montagne della Valle d’Aosta. La location ha un significato particolare per la band poiché è lì che cinque anni fa hanno iniziato il loro percorso artistico in una piccola sala prove ricavata in una stanza di una casa situata nel bosco. Nel video, di cui regia e montaggio sono stati affidati a Lorenzo Antonicelli, giovane videomaker di Torino, un vecchio camper porta in “viaggio” la band, attraverso momenti di allegria e altri più malinconici. Le riprese sono state rese difficoltose da un meteo estremamente instabile che, durante la giornata, ha visto alternarsi sole cocente e forti acquazzoni durante i quali band, regista, fotografo e comparse si rifugiavano tutti dentro il camper.

“Per girare il video di Se Vuoi Venire ho scelto il viaggio come tema portante, sia perché è sempre centrale nel vissuto di una band come i Regione Trucco che si sposta insieme per fare i concerti, sia perché è una valida metafora delle evoluzioni presenti nelle relazioni di coppia, di cui il pezzo parla.

Abbiamo cercato di sottolineare con le immagini la forte affinità e coesione tra i membri della band”.

Prodotto con Enrico Caruso ( Fabri Fibra, Max Gazzè ed Elasi), il brano parla di una relazione che sembra dover finire, ma in realtà come spesso accade, con la scusa del sesso, si lascia sempre aperta una porticina per tenere in vita il rapporto. Nel testo un’alternanza di malinconia e spiccata ironia: attitudine, questa, che è propria della cifra stilistica della band che mescola il songwritng italiano, alle sonorità più attuali. Il master è stato fatto in Spagna da Samuel Dan.

La band “Regione Trucco” nasce a Ivrea all’inizio del 2017: la formazione è composta da Umberto d’Alessandro (chitarra-voce), Andrea Re (tastiera – synth – programmazione ritmica – voce), Massimo Notarpietro (basso), Manuel Pozzo (batteria – octapad – voce ). Il primo singolo, intitolato “Mama don’t cry”, esce in esclusiva su Repubblica.it a fine maggio dello stesso anno, con la partecipazione di due rapper nigeriani – Israel e Adamu – e vince il premio “Una canzone per Amnesty” nella categoria under 35, partecipando al festival organizzato da Amnesty International a Rosolina Mare (Rovigo). A dicembre 2017 esce il primo album, Regione Trucco, uscito per l’etichetta Vollmer Industries, al cui interno 6 tracce vantano la produzione artistica di Cosmo. La band, promuove il disco con numerosi concerti in giro per l’Italia, a febbraio 2019, si esibiscono a Macerata sul prestigioso palco di Musicultura. Ad aprile 2019 la band suona al festival Tavagnasco rock, a cui fa seguito un calendario di date estive.A Giugno 2019 la band vince il Calabria Fest, davanti a un pubblico di 15000 persone, condividendo il palco con Clementino, Dolcenera, Enrico Nigiotti e Chiara Galiazzo. Durante lo stop forzato dei concerti a causa della pandemia, i Regione Trucco entrano in studio per registrare il loro secondo disco, per il quale collaborano con Enrico Caruso ( producer e sound engineer) che si occupa dei mix dei brani. Ad aprile 2022 è uscito il singolo “Linguette” distribuito da Ada Music.