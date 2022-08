Previsioni meteo 29 agosto 2022: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 29 agosto 2022: piogge, temporali e grandinate tra pomeriggio e sera su gran parte delle nostre regioni

Il mese di Agosto si avvia alla conclusione con condizioni meteo all’insegna dell’instabilità sull’Italia dopo il cedimento dell’anticiclone e l’arrivo di correnti più fresche e instabili che tra sabato e la giornata di ieri hanno portato piogge e temporali. Nelle prossime ore lo scenario sarà pressoché immutato: dopo una prima parte di giornata più stabile, nel corso delle ore pomeridiane avremo la formazione e il conseguente sviluppo di piogge e temporali localmente anche intensi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS sulle regioni centro-settentrionali avremo condizioni di instabilità per gran parte della settimana. Non mancheranno piogge e temporali nel corso del pomeriggio, che localmente potranno assumere anche il carattere di rovescio. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali su tutta la Penisola.

Intanto per oggi, lunedì 29 agosto 2022, al Nord Italia al mattino piogge sparse sui settori alpini, più asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio ancora instabilità sui rilievi con acquazzoni e temporali sparsi, maggiori schiarite altrove. In serata precipitazioni in arrivo anche sulla Pianura Padana, generalmente più asciutto sulle coste. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino locali piogge tra Umbria e Marche, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata residue piogge specie su Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su settori interni Peninsulari, più asciutto altrove. In serata residue piogge su Molise, Campania e Puglia, nubi sparse e schiarite altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.