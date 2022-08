Ofatumumab efficace per le forme recidivanti di sclerosi multipla

Ottimi risultati per le persone con forme recidivanti di sclerosi multipla (SM) che sono state continuamente in trattamento con ofatumumab

Le persone con forme recidivanti di sclerosi multipla (SM) che sono state continuamente in trattamento con ofatumumab per un massimo di quattro anni hanno mostrato circa quattro volte più probabilità di non avere evidenza di attività della malattia (NEDA-3) rispetto a quelle inizialmente in trattamento con teriflunomide, secondo i dati aggiornati degli studi clinici ASCLEPIOS e ALITHIOS presentati a Vienna nel corso della riunione annuale dell’Accademia Europea di Neurologia (EAN).

La presentazione era intitolata “Efficacia a lungo termine di ofatumumab in pazienti con SM recidivante”.

Ofatumumab è un anticorpo monoclonale anti-CD20 approvato per il trattamento di tipi recidivanti di SM. La terapia viene somministrata mensilmente tramite iniezioni sottocutanee e funziona esaurendo le cellule B infiammatorie che guidano la malattia.

Ofatumumab è un anticorpo monoclonale – approvato per il trattamento di tipi recidivanti di SM -che si lega in maniera specifica alla proteina CD20 presente sulla superficie dei linfociti B, determinandone la lisi. I linfociti B sono coinvolti nel processo di attacco e danneggiamento della mielina, Ofatumumab colpendo e rimuovendo i linfociti B riduce la possibilità di avere una ricaduta, allevia i sintomi e rallenta la progressione della malattia.

Gli studi registrativi ASCLEPIOS

Le approvazioni di Ofatumumab si sono basate sui dati degli studi clinici di fase 3 ASCLEPIOS I (NCT02792218) e ASCLEPIOS II (NCT02792231), che hanno arruolato collettivamente più di 1.800 pazienti con SM recidivante-remittente (RRMS) e SM secondaria attiva progressiva (SPMS).

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ofatumumab o teriflunomide, un trattamento orale approvato per la SM, per un massimo di 2,5 anni. I risultati hanno mostrato che ofatumumab ha significativamente superato teriflunomide nell’abbassare i tassi di recidiva, prevenire il peggioramento della disabilità e diminuire l’attività della malattia sulle scansioni RM.

Dopo che gli studi ASCLEPIOS sono stati completati, circa il 90% dei partecipanti ha scelto di continuare in uno studio di estensione in aperto chiamato ALITHIOS (NCT03650114), in cui tutti i partecipanti sono stati trattati con ofatumumab. Alla riunione EAN, i ricercatori di Novartis, che commercializza ofatumumab, e di altre istituzioni hanno presentato dati di prova per un massimo di quattro anni di trattamento.

Elevata percentuale di NEDA-3

I risultati hanno mostrato che quasi quattro su cinque (78,8%) dei partecipanti che erano stati trattati con ofatumumab per tutta la durata degli studi non hanno mostrato alcuna evidenza di attività della malattia (NEDA-3) – definita come nessuna recidiva, nessun peggioramento della disabilità e nessuna nuova attività infiammatoria sulle scansioni RM.

«NEDA-3 è un endpoint importante per i medici da considerare quando decidono di iniziare una terapia ad alta efficacia» ha detto Ludwig Kappos, professore presso l’Ospedale universitario di Basilea che ha presentato i risultati.

Al contrario, tra coloro che erano stati trattati originariamente con teriflunomide negli studi ASCLEPIOS e poi sono passati a ofatumumab entrando in ALITHIOS, il tasso NEDA-3 era del 51,8%. Le analisi statistiche hanno mostrato che i partecipanti che hanno iniziato la terapia con ofatumumab avevano quasi quattro volte in più di probabilità di raggiungere NEDA-3, rispetto a quelli che avevano iniziato con teriflunomide.

«L’avvio precoce di terapie ad alta efficacia per il trattamento della sclerosi multipla recidivante ha dimostrato di migliorare i risultati a lungo termine rispetto all’escalation da terapie a bassa efficacia» ha detto Kappos. «Con questi ultimi dati di ALITHIOS possiamo vedere chiaramente il vantaggio di iniziare ofatumumab in anticipo rispetto al passaggio ad esso in seguito da teriflunomide».

L’analisi dei punteggi SDMT

In una presentazione separata all’EAN, un gruppo di ricercatori ha condiviso le analisi dei punteggi sul Symbol Digit Modalities Test (SDMT) – una misura standardizzata della cognizione che richiede a una persona di sostituire numeri o lettere per simboli astratti usando una chiave di riferimento – durante gli studi ASCLEPIOS.

La presentazione era intitolata “Miglioramento della velocità di elaborazione cognitiva con Ofatumumab in pazienti con sclerosi multipla recidivante”.

Il confronto dei punteggi SDMT all’inizio dello studio con i punteggi dopo due anni ha indicato che ofatumumab ha generalmente portato a miglioramenti della velocità di elaborazione cognitiva.

La percentuale di pazienti che hanno sperimentato un miglioramento sostenuto di almeno quattro punti, suggerendo una capacità cognitiva marcatamente migliore, è stata significativamente più alta tra quelli trattati con ofatumumab rispetto a quelli trattati con teriflunomide (25% vs 19,6%). La probabilità di un tale miglioramento era di circa il 14% più alta per quelli trattati con ofatumumab piuttosto che con teriflunomide, secondo le analisi statistiche.

Le analisi dei pazienti che erano stati recentemente diagnosticati all’inizio dello studio hanno generalmente trovato risultati coerenti.

Gli scienziati hanno concluso che ofatumumab «era associato a miglioramenti clinicamente più significativi nella velocità di elaborazione cognitiva rispetto a teriflunomide quando misurato tramite il cambiamento nel SDMT, sia nella popolazione generale che in quella recentemente diagnosticata».

Fonte:

European Academy of Neurology (EAN 2022), Vienna.