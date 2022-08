Diventare sommelier: stanno per partire i nuovi corsi di AIS Veneto

AIS Veneto amplia l’offerta formativa in tutte le province della regione con un nuovo calendario di corsi per diventare Sommelier

Per l’autunno 2022 AIS Veneto amplia l’offerta formativa in tutte le province della regione con un nuovo calendario di corsi per diventare Sommelier. A partire dal 5 settembre si potrà scegliere se seguire le lezioni in aula oppure in streaming, con la formula #SmartAISVeneto già consolidata negli scorsi anni.

I dati raccolti da AIS Veneto mostrano come la maggior parte degli iscritti scelga questa modalità grazie alla possibilità di rivedere la registrazione delle lezioni. I risultati di chi ha affrontato il percorso a distanza sono gli stessi di chi ha scelto di frequentare le lezioni in presenza: alla flessibilità e all’interattività tipiche della formazione online è unita l’indispensabile attività di training che si sviluppa nelle sessioni di degustazione dal vivo.

Per quel che riguarda i corsi rivolti agli appassionati del vino, nel primo livello è possibile studiare elementi di viticoltura, enologia e del servizio che rappresentano le basi della professione del Sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Il tutto costantemente accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica di degustazione.

Il secondo livello prende in esame le più importanti zone vitivinicole italiane ed estere e consente di cogliere il legame indissolubile tra vino e territorio. Nel terzo livello viene affrontata la tecnica della degustazione del cibo e del suo abbinamento al vino attraverso prove di assaggio con le diverse tipologie di alimenti e di preparazioni, concludendo il percorso con una cena didattica in cui mettere alla prova ciò che si è appreso.

Alle lezioni sulla cultura e sulla conoscenza del vino, a ottobre si aggiungeranno anche due corsi per diventare Sommelier della birra, rispettivamente nelle città di Treviso e Verona.

Scopo dei due percorsi dedicati alla birra è imparare a degustare la bevanda individuandone le caratteristiche peculiari, conoscere le tecniche di abbinamento ai cibi, formare esperti e figure professionali in un mondo, quello brassicolo, sempre più in espansione.