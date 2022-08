“Authentic Charme” è la nuova collezione autunno/inverno di Malo

Malo, storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, presenta “Authentic Charme”, la collezione autunno/inverno 2022/2023

Malo, storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, presenta “Authentic Charme”, la collezione AI22/23. Una collezione che sublima l’incanto dello charme naturale. Protagonista, con la sua bellezza assoluta, il cashmere, trattato con lavaggi naturali. Caldo, avvolgente, raffinato e lavorato solo come le sapienti mani artigiane di Malo sanno fare da esattamente mezzo secolo. La sua fibra, in tutta la sua eleganza, si apre dando un aspetto pieno e ricco, invoglia lo sguardo a posarsi e la mano a toccare.

Anche i colori sono quelli dei toni naturali: bianco, beige, panna, con punte di turchese oltremare, blu notte e grigi minerali. L’arancione melograno, il corallo intenso e ancora il caldo cammello fino ad arrivare alle nuance della terra più scura.

Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile.

Per lei, ampio spazio ai total look in morbido cashmere, ai capi spalla avvolgenti realizzati con tecniche di finissaggio innovative che esaltano modernità e vestibilità, mentre antiche tecniche di infeltritura sono rispolverate per dare vita a capi attualissimi. Pantaloni rigorosamente in maglia in più versioni, realizzati in modo integrale senza cuciture, in punto stoffa per un comfort sostenuto. Maglioni dallo stile comfy chic impreziositi da ricami realizzati a mano che ricordano intrecci realizzati con fettucce ad effetto cesto. La maglieria si abbina alla seta stampata o abiti in tecnica plissé dai colori metallici, capi in cupro voluttuoso per ricreare una texture di contrasto naturale. Sui caban e capi spalla corrono impunture a mano. Maglioni dai volumi importanti con effetto rete a nido d’ape in alpaca e seta. Il logo Malo fa capolino negli elementi in metallo prezioso, impreziosendo il basic, oppure è intarsiato in mini sciarpe che arricchiscono il look. La lavorazione a “rottura” creato ad effetto trama viene realizzato nel maglione in cashmere abbinato al pantalone per un effetto loose ricercato, un’allure consumata anche per i cappotti più leggeri. Silhouette sottili che restituiscono un segno grafico, femminile, una donna moderna e internazionale. Un vestire senza tempo e mai datato, uno stato d’essere che crea un’identità raffinata e di grande classe, intramontabile. E ancora, gli accessori con punti a mano in filato color blu Malo su stivali alti comodissimi e beatles rivisti in chiave raffinata da abbinare a borse loose style in montone rovesciato e new velvet con micro loghi, dove gli intrecci realizzati interamente a mano corrono sui manici per un’artigianalità totalmente Made in Italy. L’intreccio a mano, vintage di Malo, ripercorre anche le cinture proposte in diverse altezze e colori. Una collezione dalle grandi opzioni di vestibilità, per soddisfare i gusti di ogni tipologia di donna. Una donna che vuole vestire una raffinatezza contemporanea, libera di interpretare il suo stile.

Per lui, giacche camicia in double di cashmere e nylon eco. I piumini, dove l’ovatta è rigorosamente ecosostenibile, si fanno caldi e leggeri, confortevoli, tono su tono per rivivere un’atmosfera nordica e soffusa. Maglioni con punti a grana di riso, jacquard dai motivi geometrici, leggeri e luminosi, caleidoscopici tweed corrono sui gilet uomo da abbinare a maglie leggere. Maglioni in morbidissima alpaca e seta con texture spalmate a mano, per un personal style a tutto tondo, poiché ogni capo è unico. Cappotti avvolgenti e tecnici con volumi comodi e scivolati, da indossare con disinvoltura su maglioni o giacche di lane. Il fatto a mano realizza maglie dalla vestibilità over con punti a mano che si intrecciano sul capo, tono su tono. Tempo e dedizione per chi vuole indossare il savoir-faire in un capo unico. Tecniche di tintura batik e stampe manuali che giocano con tecniche a sorpresa su maglioni nordici o su alpache strappate. Intarsi logo fanno capolino su costine micro. Per gli inverni più rigidi si propongono clark in montone rovesciato nei colori del cuoio più caldo e paraboot in camoscio nel colore del bosco con fondo a carrarmato leggero mentre le cinture intrecciate realizzate a mano aggiungono la fibbia logo in colore gun metal. Dettagli artigianali rivestono ogni elemento della collezione come le impunture a mano su giacche e accessori, per impreziosirli di tempo e cura. La proposta uomo è molto versatile, una sartorialità in maglieria, per vestire il proprio stile personale in ogni stagione della vita.

Presente nella collezione, sia per l’uomo che per la donna, il Re-cashmere, cashmere rigenerato per total look in un’ottica di sostenibilità.

Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Tra le più elaborate e particolari tecniche di lavorazione dei capi spiccano: fettuccia in cashmere lavorata a mano con dettagli manuali, punto perlato con dettagli in fettuccia di cashmere lavorata a mano, cashmere e seta finezza 18 con dettagli di calature a specchio, garze di cashmere con rifiniture ad effetto cordoncino, cashmere con punti nordici, alpaca con punti riso ingigantiti, cashmere rigenerato e compatto con giochi di coste, cashmere compatto, lane garzate, alpaca strappata, cashmere con bordi corrosi.

Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza senza tempo. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati. Per guardare al futuro senza mai smettere di lavorare per un unico grande ideale: la valorizzazione delle proprie radici e della propria storia. Una storia che, proprio quest’anno, celebra i suoi 50 anni.

Dal 1972, anno della fondazione del brand, Malo è fin da subito sinonimo di eleganza ma anche di innovazione. In un’epoca in cui un cardigan di qualità pretendeva l’etichetta scozzese e offriva pochissimi colori, Malo conquista la vetta fra i produttori di maglieria in cashmere in Italia con nuance e fantasie del tutto inedite per il consumatore. Lo spirito pionieristico della maison, la massima qualità dei filati, le pregiate lavorazioni e lo stile senza tempo, sono le caratteristiche che da mezzo secolo contraddistinguono il Made in Italy firmato Malo.