“Un giorno di pioggia a New York” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Un giorno di pioggia a New York”: ecco la trama del film di Woody Allen con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez

In prima serata su Rai Movie, domenica 28 agosto 2022 alle 21.20, andrà in onda “Un giorno di pioggia a New York” un film di Woody Allen, con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez.

La storia è ambientata a New York, dove una giovane coppia, Gatsby e Ashleigh, ha deciso di trascorrere un fine settimana. Lui vuole fare l’attore e non vede l’ora di mostrare alla fidanzata la sua città natale e lo charme vintage dei suoi luoghi preferiti (gli stessi amati anche dal regista Woody Allen). Lei viene da Tucson, Arizona, si occupa del giornale della modesta università dove si sono incontrati e lì, a New York, deve intervistare un celebre regista. Élite urbana e provinciale, Gatsby e Ashleigh sono complementari e innamorati. E intanto la pioggia, in una delle città più romantiche del mondo, rovescia acqua e destini e rende più facile dimenticare le promesse.