Masterman torna con la nuova canzone “Alibi”

Il rapper avellinese Luca Esposito, in arte Masterman MC, in radio e su tutte le piattafoem digitali con la nuova canzone “Alibi”

“Alibi” è il nuovo singolo Rap del cantautore avellinese Luca Esposito.

Il pezzo rap classico, scritto da Masterman, mette in luce l’aspetto introspettivo dell’artista che prova un senso di inadeguatezza rispetto al contesto musicale in cui si trova attualmente. “Alibi l’ho scritta nel periodo della mia vita in cui ero più esterno al mondo della musica, come se il senso di malessere interno che provavo e che tenevo represso, di botto dovesse essere rigettato” “Alibi”, scritta da Luca Esposito, in arte Masterman MC, Beat di Bize registrata al Different Lab di Fabio Musta sarà disponibile dal 24 giugno su tutte le piattaforme digitali

Biografia

Luca Esposito in arte Masterman MC dal 2011 si dedica in maniera costante alla scrittura e comincia ad esibirsi live in tutta la Campania e il Lazio.

Nel 2013 esce il suo EP I sei voli dell’Italia e due anni dopo da’ il via al progetto “Senza Filo” un disco di 10 tracce che viene ben accolto dalla scena.

Parallelamente comincia ad esibirsi nelle migliori Battle a livello nazionale (Tecniche perfette,Alley Oop,Fight Clup) e nel 2016 viene invitato alla trasmissione Tu Si Que Vales su Canale 5.

Nel 2017 viene invitato al torneo Hotline Bars su Radio DeeJay dove arriva in finale e fonda con Cris Geco il duo Fat Skills che esordira’ nel 2020 con un EP dall’omonimo titolo.

Il 29 Marzo 2020 esce il singolo, in feauturing con Singer Pan “Hypocrite People” volto a criticare la scena politica italiana.

Il 04 Settembre 2021 ad un anno di distanza dall’EP Fat Skills pubblico il singolo “Ho Perso”.

Link e Social

Instagram: https://www.instagram.com/mastermanmc