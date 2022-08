Arredare con stile il giardino: soluzioni low cost

Chi desidera arredare il proprio giardino senza spendere troppo può arredare lo spazio esterno con delle soluzioni low cost molto gradevoli. Il giardino è il luogo perfetto per accogliere gli amici in occasione di un aperitivo o di una serata divertente. Inoltre, d’estate con le giornate più lunghe, è un vero piacere restare a chiacchierare con i propri amici all’ombra di un albero oppure sotto il portico di casa. Qui alcune idee per abbellire gli spazi esterni anche con le lampadine da giardino .

Idee per creare un’illuminazione d’atmosfera

Per arredare il proprio spazio verde è bene non trascurare mai l’illuminazione. È necessario che le luci e le lampadine da giardino riescano a creare una certa atmosfera accogliente e che non siano abbaglianti quindi fastidiose. Il fascio di luce dovrà essere caldo, ma non troppo, per evitare la presenza di troppi insetti.

A questo proposito è possibile prediligere luci a LED a sospensione, lanterne decorative da appoggio, lumini ad energia solare e qualche candela. Elementi essenziali per creare un’atmosfera suggestiva e rilassante. Anche le fioriere a LED o con pannelli solari sono molto belle ed eleganti e garantiscono un effetto scenografico di grande impatto visivo.

Pietre e sassi per la decorazione delle aiuole

Per arredare un giardino con uno stile dall’aspetto curato, il primo passo fondamentale è quello che prevede la cura delle aiuole. Per un giardino impeccabile è necessario la cura in ogni suo dettaglio.

A questo proposito è possibile adornare le aiuole con pietre e sassi bianchi, così da rifinire e delimitare le aree fiorite dal prato e dal selciato del giardino. Invece, chi desidera ottenere un risultato più zen può pensare a delle piante orientali come i bonsai e accostare ai sassi bianchi anche quelli neri in modo da rappresentare perfettamente il concetto orientale dello yin e yang. Il risultato sarà un’atmosfera zen davvero invitante.

Amache da giardino per momenti di relax

Per rilassarsi in giardino, un elemento che non può mancare è l’amaca che dà la possibilità di distendersi comodamente all’aria aperta. Tra i modelli low cost ci sono quelli in corda intrecciata che si adatta alla forma del corpo e non occupa molto spazio. Invece, chi adora dilettarsi nella creazione di oggetti, può provare a realizzare l’amaca dei propri sogni. È anche possibile riciclare un vecchio tappeto colorato per farlo.

In ogni caso prima di procedere alla creazione della propria amaca fai da te è bene assicurarsi che il tessuto del tappeto sia comodo e resistente. Solo così è possibile evitare il rischio che il tessuto si strappi all’improvviso una volta teso. Inoltre, in questo modo con una prova fatta in precedenza, è possibile evitare spiacevoli incidenti, specialmente se l’amaca è utilizzata dai più piccoli.

Arredi fai da te: il pallet per decorare il giardino

Tra le molteplici soluzioni low cost per arredare con stile il giardino ci sono gli arredi fai da te che permettono di non spendere niente, o quasi. A questo proposito gli arredi per creare un vero e proprio angolo relax, dove restare seduti a parlare o a stuzzicare un boccone prima di cena, sono quelli fai da te.

Per esempio, i bancali di legno hanno davvero mille usi e possono essere utilizzati in maniera versatile per realizzare numerosi progetti, specialmente se abbinati a comodi cuscini. Dal divanetto alle poltrone, dal tavolino basso alla fioriera verticale, i complementi d’arredo che si prestano sono molteplici. L’importante è rifinire il tutto con una mano di impregnante per conferire agli arredi un aspetto più lucido e curato. Infine, è importante abbellire i divanetti e le poltrone con tanti cuscini colorati e tessuti. Perfette sono le stoffe variopinte con fantasie diverse, disegni di piante, fiori e animali in colori a contrasto.