Todi Open Doors: ai nastri di partenza l’edizione 2022

inaugurerà domenica 28 agosto 2022, alle ore 11.00 nella cornice della suggestiva Residenza d’Epoca San Lorenzo Tre, nel centro storico di Todi, la quarta edizione di “Todi Open Doors”, una mostra d’arte contemporanea diffusa, allestita negli androni dei palazzi storici della città umbra.

Un’esposizione d’arte contemporanea ideata dagli artisti Michele Ciribifera e Silvia Ranchicchio e organizzata dall’associazione ART OUT, in collaborazione, quest’anno, con TODIMMAGINA e KYRO ART GALLERY, con il patrocinio e contributo del Comune di Todi ed Etab, e che vede come curatori, in questa edizione 2022, Martina Cavallarin e Antonio Caruso, Emidio De Albentiis e Margaret Sgarra.

Un appuntamento ormai consolidato nell’ambito del Todi Festival, che, anche quest’anno, conferma la formula già sperimentata con successo nelle scorse edizioni e che vede l’avvicendarsi di curatori ed artisti in un’ottica di incontro e confronto di temi, linguaggi e visioni artistiche differenti.

Otto gli artisti tra locali, artisti nazionali ed internazionali, uno per ogni singola location, invitati a trasformare un luogo di passaggio in uno spazio di fruizione dell’arte libero ed aperto a tutti: Daniele Accossato (Kyro Art Gallery), Antonio Buonfiglio, Giu.ngo-lab, Laura Guilda, Silvia Ranchicchio, Francesca Rossello, Mark Edward Smith (Todimmagina) e Stefania Vichi.

Un percorso espositivo che vede protagoniste una pluralità di esperienze espressive e di sperimentazioni che si concretizzano in interventi che spaziano dalla scultura, alla fotografia fino alla Fiber Art, in location di rara bellezza e rilevanza architettonica, spesso non aperte al pubblico.

Un percorso articolato, eclettico, eterogeneo all’interno dei linguaggi del contemporaneo, che sarà fruibile, ad ingresso gratuito, fino al 4 settembre, dalle 10.00 alle 19.30, per una full immersion d’arte nel centro storico di Todi.

Queste le location di TODI OPEN DOORS 2022:

Laura Guilda – Palazzo Pellegrini – Via San Lorenzo 3

Stefania Vichi – Palazzo Benedettoni – Via A. Ciuffelli 5

Daniele Accossato – Palazzo del Vignola – Via del Seminario

Silvia Ranchicchio – Palazzo Vecchi Ercolani – Piazza Umberto I 6

Giu.ngo Lab – Palazzo Friggi Spazzoni – Via San Lorenzo 40

Mark Edward Smith – Palazzo Montani Angelini – Via del Duomo 18

Francesca Rossello – Palazzo Morghetti – Via del Duomo 8

Antonio Buonfiglio – Palazzo Cesi – Via Paolo Rolli 3