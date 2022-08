Previsioni meteo 27 agosto 2022: tornano piogge e temporali

Le previsioni meteo di oggi, sabato 27 agosto 2022: maggiore instabilità sulle regioni del Nord e del Centro Italia con piogge e temporali tra pomeriggio e sera

Dopo una breve parentesi asciutta grazie alla rimonta dell’anticiclone, condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia, attesa da un deciso aumento dell’instabilità. Dalla giornata di oggi, infatti, correnti più fresche e instabili porteranno piogge e temporali, specie nel corso del pomeriggio, su gran parte delle regioni del Nord e del Centro. Clima più asciutto e soleggiato al Sud, ma con temperature gradevoli.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non sono attese variazioni di rilievo e il weekend si concluderà con elevata possibilità di precipitazioni su buona parte della nostra Penisola. Stesso scenario anche per la prima parte della prossima settimana, che vedrà variabilità su quasi tutte le regioni centro-settentrionali e possibilità di piogge di stampo pomeridiano.

Intanto per oggi, sabato 27 agosto 2022, al Nord Italia al mattino locali piogge su Liguria, Lombardia e Alpi centro-orientali, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento specie sui rilievi con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata ancora piogge su i settori alpini e localmente sulle pianure di Nord-Ovest. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento su zone interne con piogge e temporali anche intensi, più asciutto altrove. In serata precipitazioni in esaurimento ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su settori interni Peninsulari e delle Isole Maggiori, più asciutto altrove. In serata fenomeni in rapido esaurimento ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in rialzo e massime in calo al Nord e al Centro, stazionarie al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.