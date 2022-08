Miss Inghilterra: Melisa Raouf prima finalista senza make-up

Miss Inghilterra, tra le finaliste anche la ragazza senza make-up: la ventenne Melisa Raouf si è presentata senza trucco per la prima volta nella storia del concorso di bellezza

L’ingresso di Melisa Raouf tra le 41 finaliste di Miss Inghilterra 2022 è storico: la 20enne, studentessa di Scienze Politiche a Battersea (Londra) è la prima ragazza a presentarsi al concorso di bellezza completamente senza trucco. Un evento mai verificatosi nei 94 anni di storia della competizione per scegliere la reginetta d’Inghilterra.

LA MISS ACQUA E SAPONE

Per questo, Melisa ha già conquistato la fascia di ‘Miss Bare Face’ (faccia pulita), con cui parteciperà alla finalissima. “Ho l’impressione che molte donne, di età diverse, si trucchino perché si sentono in dovere di farlo, a causa di pressioni esterne. Ma se una persona è felice con la propria pelle non deve sentirsi forzata a usare il make-up“, ha spiegato la ventenne all’Independent.

BELLEZZA E SALUTE MENTALE

Un messaggio molto forte, quello che Melisa Raouf ha scelto di veicolare: “Ho sempre pensato di non essere bella ma ora ho capito che lo sono così come sono, quando mi metto il trucco mi sento come in trappola. Non ho paura a mostrarmi agli altri al naturale. Oggi si parla molto di salute mentale, voglio provare a far sentire bene tutte le ragazze, ripensando gli standard di bellezza perché tutti hanno difetti e imperfezioni e dovrebberlo amarli”, ha concluso la ventenne aspirante Miss England come riferisce la Dire (www.dire.it).