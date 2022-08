Fusione in Rubix S.p.A per Nova Modet Srl

Effettiva la fusione mediante incorporazione di Nova Modet Srl in Rubix S.p.A., numero 1 nella distribuzione di forniture industriali e nei servizi MRO nel nostro Paese

Si aggiunge un nuovo tassello alla strategia di crescita del gruppo europeo Rubix in Italia. A partire dal 1° agosto sarà effettiva la fusione mediante incorporazione di Nova Modet Srl in Rubix S.p.A., numero 1 nella distribuzione di forniture industriali e nei servizi MRO nel nostro Paese.

Nova Modet Srl, società di Castelfranco Veneto (TV) specializzata nella produzione e distribuzione di abbigliamento da lavoro, dispositivi per la protezione individuale (DPI) e articoli per la pulizia industriale, era già stata acquisita da Rubix nel giugno 2021. L’azienda conta una decina di dipendenti e nel 2021 ha fatto registrare un fatturato di 8,4 milioni di euro.

«Con questa operazione – commenta Tiziano Biasoli, CEO di Rubix S.p.A. – si completa il percorso che vede Rubix continuare a rafforzare la propria presenza in Italia, valorizzando il know how di Nova Modet per la categoria DPI, sicurezza e igiene, che per Rubix sta assumendo una crescente importanza. Michele Stocco e Claudio Zagato, gli ex titolari che hanno costruito il successo di Nova Modet conquistando la fiducia di numerosissimi clienti, continueranno a condividere la loro pluriennale esperienza in questo nuovo capitolo della storia aziendale».

L’obiettivo di Rubix è quello di crescere in un settore, quello delle soluzioni per la sicurezza e l’igiene industriale, che è sempre in evoluzione e per cui i clienti richiedono un’offerta completa e competenze di alto livello. Proprio per questo Rubix ha lanciato nel 2022 la prima edizione del catalogo dedicato con più di 2.200 articoli e servizi specializzati.

Le attività di Rubix proseguono a 360°. Pochi mesi fa l’azienda aveva completato un’altra operazione di fusione, quella con la parmense Casa del Cuscinetto Petean. Il tutto fa parte di una strategia di acquisizioni con cui Rubix mira ad affermarsi sempre di più come multispecialista in grado di fornire la più vasta gamma di prodotti e servizi tecnici e logistici nell’ambito delle forniture industriali.

Rubix S.p.A., parte del gruppo europeo Rubix, è la realtà numero 1 in Italia nella distribuzione di forniture industriali. Con i suoi prodotti (più di 500mila referenze dei migliori brand) e con i servizi offerti dal suo team di professionisti, Rubix è il partner ideale delle aziende manifatturiere, dalle piccole imprese alle realtà internazionali multi-sito, per tutto ciò che riguarda manutenzioni, riparazioni e revisioni industriali. https://it.rubix.com/