Elvira Caobelli in radio con il nuovo singolo

Fuori sui digital stores per Lunatika Records/ZdB, F.A.B.I., singolo della cantautrice veronese Elvira Caobelli, con il testo della poetessa romana Giuditta Maselli

F.A.B.I. è il quarto singolo del lungo viaggio chiamato F.A.B.I.O., un progetto fortemente voluto dalla label manager Giulia Massarelli, suggestionato dalla silloge di cinque poesie scritte da Giuditta Maselli e reso possibile grazie al lavoro di Andrea Pettinelli di ZdB.

F.A.B.I.O. è un complesso di cinque lettere, di cinque poesie, di cinque donne sparse per l’Italia che intessono le note di una propria piccola, intima storia.

L’artista Elvira Caobelli in merito al brano F.A.B.I. dichiara:

«Inizio col dire che quando Giulia Massarelli mi ha contattata per questo progetto sono rimasta davvero entusiasta. Entrare in contatto con nuove colleghe sparse per l’Italia unite da uno stesso scopo è prezioso. Era la prima volta che musicavo un testo non mio. La prima volta che ho letto la poesia di Giuditta Maselli ho pensato “E adesso? Come faccio a rendere giustizia ad un testo così intimo e sincero?”.

La composizione melodica di quello che poi è diventato il ritornello è arrivata di getto, mentre è stata un’idea di Giuditta quella di inserire il recitato, la ringrazio tanto per questo. Spero di avere la possibilità di partecipare ad altri progetti di Lunatika in futuro».

BIOGRAFIA

Nata a Verona nel 1992, Elvira Caobelli canta da quando si accorge di poterlo fare. Dopo gli studi di canto e le prime esperienze live, a 20 anni inizia l’esperienza con Maryposh (band veronese) durata 3 anni e, nel frattempo, inizia ad insegnare canto. Dopo un periodo a Leeds, durante il quale registra 3 brani in inglese prodotti da Luca Fagagnini, inizia la scrittura di brani in italiano grazie al supporto di Veronica Marchi.

A novembre 2020 esce il suo primo disco “Come una palla di cannone”.

Nel 2021 è tra i finalisti di Musicultura con la canzone Grazie a Dio ne Sono Fuori.