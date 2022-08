Audi in Formula 1 dal 2026: verso accordo con la Sauber

Audi conferma il suo ingresso in Formula 1 nel 2026, senza rivelare con quale squadra lavorerà. Le voci insistenti dicono di un legame con la Sauber

“Cercasi piloti. Inviate i vostri curriculum”. Sceglie l’ironia l’Audi, dopo aver confermato il suo ingresso in Formula 1 nel 2026, senza rivelare con quale squadra lavorerà. Le voci insistenti dicono di un legame con la Sauber dopo l’interruzione dei colloqui iniziali con la McLaren. Ma Markus Duesmann, presidente del consiglio di amministrazione dell’Audi, non ha confermato l’acquisizione del team svizzero in una conferenza stampa tenuta a Spa stamattina. “Non abbiamo deciso una squadra”, ha detto Duesmann. “Lo annunceremo entro quest’anno. E a seconda della squadra sarà un impegno diverso da parte nostra. Vi informeremo il prima possibile”.

ORA POTREBBE TOCCARE A PORSCHE

La Volkswagen aveva già confermato all’inizio di quest’anno che due dei suoi marchi, Audi e Porsche, sarebbero entrati in F1. L’Audi è la prima delle due case a confermare il piano. Duesmann ha affermato che le nuove regole tecniche per il 2026, che prevedono una maggiore componente elettrica nei motori e carburanti completamente sostenibili, sono stati il fattore chiave: “Penso che sia il momento perfetto. Abbiamo deciso di essere un produttore di auto completamente elettriche e la F1 ora utilizza una grande componente elettrica. Inoltre, il limite di costo rende molto interessante per noi entrare adesso”.

BEN SULAYEM: “PIETRA MILIARE PER LA FIA”

“L’annuncio di Audi è una pietra miliare per la Fia, per il Mondiale e l’intera comunità degli sport motoristici. Ringrazio Audi, F1 e Fia. È un avallo del duro lavoro svolto da tutte le parti interessate per sviluppare il nuovo regolamento sulle Power Unit per il 2026″. Così il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem ha commentato su Twitter l’annuncio di Audi, che entrerà nel Mondiale di F1 nel 2026.

DOMENICALI: “ARRIVO AUDI RICONOSCIMENTO FUTURO MOTORI IBRIDI”

“Sono lieto di dare il benvenuto ad Audi in Formula 1, un marchio automobilistico iconico, pioniere e innovatore tecnologico. Questo è un momento importante per il nostro sport che mette in evidenza l’enorme forza che abbiamo come piattaforma globale in continua crescita”. Così il Ceo di F1 Stefano Domenicali saluta l’ingresso di Audi in Formula 1 a partire dal 2026. “È anche un grande riconoscimento che il nostro passaggio ai motori ibridi alimentati in modo sostenibile nel 2026 è una soluzione futura per il settore automobilistico – ha aggiunto Domenicali come riferisce la Dire (www.dire.it) –. Non vediamo l’ora di vedere il logo Audi sulla griglia e sentiremo ulteriori dettagli da loro sui loro piani a tempo debito”.