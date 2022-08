I Loren tornano con il nuovo singolo “Buio”

I Loren in radio e sulle piattaforme digitali con “Buio”, ultimo singolo estratto dal nuovo album in arrivo su Garrincha Dischi

I LOREN sono pronti a svelare “Buio”, ultimo singolo estratto dal nuovo album in arrivo su Garrincha Dischi. Una canzone che sublima tutta la creatività della band fiorentina, estesa fino ad arrivare a concepire qualcosa di molto simile a una sinfonia: un tripudio spettacolare di suoni e di emozioni.

A rendere unico l’arrangiamento, infatti, è presente l’orchestrazione per archi di Nicola Manzan (Bologna Violenta), da lui stesso eseguita e registrata, che conferisce al pezzo un carattere inedito e riesce a catturarne l’essenza più profonda. Anche il resto degli strumenti – dall’introduzione di pianoforte fino all’esplosione di chitarre e synth – sono suonati con l’obiettivo di ricreare l’intensità e il calore di un’orchestra, risultando in un crescendo di sonorità diverse che dialogano e si amalgamano naturalmente fra di loro. Così i LOREN dimostrano ancora una volta la loro infinita voglia di sperimentare che, particolarmente in questo brano, supera ogni limite, finendo per tradursi in una vera e propria esperienza sonora.

«“Buio” – afferma la band – è una canzone che parla di brillare per se stessi. Troppo spesso usiamo i giudizi negativi degli altri come carburante per dimostrare che sono sbagliati. Questo combustibile tossico finisce per inquinarci e ci spinge a seguire inclinazioni che non sono perfettamente le nostre. “Buio” parla di trovare la forza di non dimostrare niente a nessuno perché è proprio dove gli altri non si spingono, proprio dove pensano che non ci sia niente, che è possibile risplendere di luce propria».

BIOGRAFIA

I LOREN nascono a Firenze nel 2018 da cinque amici molto attivi nella scena musicale locale, che decidono di raccogliere, e mettere insieme, tutte le esperienze precedenti sotto questo nome.

Nel dicembre 2018 pubblicano per Garrincha Dischi l’album d’esordio omonimo, che raccoglie consensi sia di critica che di pubblico (oltre 300mila streaming su Spotify in pochi mesi), a cui fa seguito un tour di concerti nelle principali città italiane. Durante le registrazioni nascono collaborazioni, divenute col tempo amicizie, con Enrico ‘Carota’ Roberto (Lo Stato Sociale), Federico Cimini, Nicola ‘Hyppo’ Roda (Keaton). Luciano Ligabue colpito dalle sonorità della band mette a disposizione il suo studio privato di Correggio per la parte di recording del disco.

Nel 2021 ritornano sulle scene con due nuovi brani, “Uniti” e “Stendhal”. Il 2 marzo 2022 esce “Viva la paura”, a cui fanno seguito “Centomilascuse” e “Buio”, ultimi singoli che anticipano il nuovo album in uscita per Garrincha Dischi.

I LOREN guardano alla tradizione della musica leggera italiana per i testi mentre, per quanto riguarda il mondo sonoro, ai maggiori gruppi della scena pop-indie internazionale.