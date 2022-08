I Facile online con il brano “What You Got”

“What You Got” è il nuovo singolo della band Facile, pubblicato con la collaborazione di Sorry Mom in radio e sulle piattaforme digitali

Il brano presenta sonorità alternative rock di uno stampo tipicamente anglofono che riporta alla mente band come White Stripes o Royal Blood e una vibe che si colloca tra fine ’90 ed inizio 2000.

La canzone, granitica, vuole rappresentare il fuoco di una relazione che trova il suo centro nella sessualità. “What You Got” è esplosiva, suonata con forza e ricca di strumenti distorti e voci urlate: l’esecuzione energica e il sound scuro simboleggiano la durezza del rapporto e l’impatto che questo ha sulla coppia protagonista del testo.

I Facile sono una band nata nell’estate del 2018. La voglia di concretizzare le loro idee in musica li ha subito portati a produrre in totale autonomia il primo EP al BlueButz Productions Studio (lo studio di registrazione creato dal gruppo e guidato dal frontman e producer Joel Garofalo). La loro prima produzione verrà poi portata in numerose situazioni dal vivo con esibizioni in diversi locali e realtà nel Nord Italia. Si ricordano i live al Bloom (MB), all’Ohibò (MI), al Legend Club (MI) e Villa Tittoni (MB). Dalla primavera del 2019 i Facile decidono di intraprendere una nuova parte del loro cammino, avviando una collaborazione con il produttore Andrea Ravasio. Con lui realizzano diversi brani in italiano (che verranno pubblicati nel corso del 2020) attraverso i quali avvengono molteplici cambiamenti importanti ed evidenti nella loro musica. Dal 2021 la band decide di ripercorrere le proprie origini producendo in totale autonomia il primo album “In My Head“. Questo lavoro rappresenta il raggiungimento di una maturità artistica e stilistica acquisita negli anni, lavorando meticolosamente su ogni aspetto della produzione: songwriting, arrangiamento, recording, editing, mixing e mastering. Da marzo 2022 la band firma con l’etichetta SorryMom! con cui pubblicherà l’album.