Vyola in radio con “Balliamo dentro l’estate”

Disponibile in rotazione radiofonica “Balliamo dentro l’Estate”, il nuovo singolo di VYOLA, già online su tutte le piattaforme di streaming

“Balliamo dentro l’Estate” è un brano fresco, un reggaeton estivo, dai toni leggeri e dal sapore di felicità scritto durante il periodo del lockdown.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Era un sogno ad occhi aperti messo in musica, il sogno di poter ritornare a vivere e cantare, ballare, abbracciandosi dal vivo e non più virtualmente. Il sogno di chi non vede l’ora di passare una stupenda estate con gli amici in spiaggia, tra falò e risate, sperando che quei momenti possano rimanere eterni”.

Biografia

Vyola ha iniziato ad amare la musica da piccolissima e ha cercato di fare più gavetta possibile, soprattutto concorsi, e, ovviamente, ha studiato per anni. Nel 2011, apre un concerto, nel quale viene scelta come corista da / e per Jenny B. per il suo tour Esta soy yo. Esperienza che le è servita moltissimo e ha stimolato ancora di più la sua voglia di fare musica. Continua a partecipare a trasmissioni televisive, sia regionali che nazionali, ma sempre come interprete, fino a quando non sente il bisogno di fare un passo in più. Si iscrive in Siae, perché’ decide di mettere nero su bianco i suoi pensieri. E così iniziano a nascere i suoi brani. Il primo è “Baciami Baciami”, ovviamente autobiografico, che attraversa una tematica sociale come il narcisismo patologico. O, chi vuole, ci può anche soltanto vedere la storia di un amore andato male. In questo brano Vyola ed i co-autori hanno fatto la scelta di contrastarne il significato con un arrangiamento dance-elettronico. Il brano è uscito il 14 maggio 2021 su tutti i digital store ed è corredato da videoclip musicale. Al momento vanta più di 200.000 visualizzazioni su YouTube.

Dopo il primo singolo d’esordio “Baciami Baciami”, uscito a maggio 2021, la cantautrice siciliana VYOLA propone il suo nuovo brano, dal respiro internazionale, “Dirty Love”.

Dirty Love è una ballad in lingua inglese, dal sapore intimo e suggestivo. È un brano rivolto ad un pubblico ampio, poiché’ l’oggetto principale del testo è proprio il sentimento universale per antonomasia: l’amore. In questo specifico caso, si parla di un amore non più corrisposto e della speranza del ritorno di fiamma da parte della persona amata.

VYOLA ama mettersi alla prova, sperimentando su se stessa generi sempre diversi, ecco perché’ dalla dance elettronica di “Baciami Baciami” è passata al soft pop di “Dirty Love” e al reggae ton di “Balliamo dentro l’Estate”. Perché’, come spiega lei stessa, “le emozioni non sono convenzionali o omologate, quindi, ogni sensazione ha bisogno di un vestito diverso, che le stia a pennello”. Inoltre, l’esperienza che ha avuto come corista per la cantante Jenny B., vincitrice del Festival di Sanremo nel 2000 per la sezione Nuove Proposte, ha forgiato la sua determinazione nel percorrere la strada dei suoi sogni, quella del mondo musicale, in quanto il posto in cui si sente più a suo agio, sin dalla tenera età, è proprio il palcoscenico.