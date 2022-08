Storia degli US Open e tennisti favoriti per l’edizione 2022

Vincere il Grande Slam significa per un tennista riuscire a trionfare nei 4 eventi più importanti di questo sport: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Questo è l’ordine in cui le manifestazioni vanno in scena ogni anno e se il torneo più antico è Wimbledon, gli US Open rappresentano il secondo evento di tennis più antico al mondo, che viene disputato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Quando la stagione tennistica giunge agli US Open, le scommesse sportive sono già calde e incomincia anche la lotta per pronosticare chi porterà a casa l’ultimo Open dell’anno. Ecco la storia di questo torneo e tutti i tennisti favoriti per l’edizione 2022.

Storia e curiosità degli US Open

In principio la competizione si chiamava US National Championship e prese il via pochissimi anni dopo che vennero redatte le regole del tennis: era il febbraio del 1874. Già in questo anno negli Stati Uniti c’erano diversi tennisti che giocavano questo sport.

Qualche anno dopo, nel 1881, venne creata la prima lega tennis americana che successivamente prese il nome di USTA. Nello stesso anno nel Rhode Island a Newport, la USTA organizzava il primo campionato Nazionale di tennis: era il 31 agosto.

Uno studente di Harvard, Richard Sears, atleta di soli 19 anni, vinse il primo campionato di tennis americano. Attualmente è ancora fra i tennisti più vincenti con i suoi 7 titoli ma nei primi anni, il vincitore della manifestazione accedeva direttamente alla finale dell’anno successivo e doveva soltanto difendere il titolo. Soltanto William Larned e Bill Tilden sono riusciti nell’impresa di vincere 7 titoli con la vecchia formula.

Fra i tennisti più vincenti dopo il 1968, quando questo sport è diventato professionistico, ci sono gli americani Connors, Sampras e lo svizzero Federer con 5 vittorie agli US Open.

Fra i tennisti attuali che quest’anno parteciperanno alla competizione, lo spagnolo Nadal ha vinto 4 volte gli US Open e Djokovic ha trionfato 3 volte. Questi due atleti si sono incontrati 3 volte nella finale americana e Nadal ha vinto la sfida trionfando 2 volte su 3 contro il serbo. Quest’anno i due tennisti ce la metteranno tutta per arrivare a disputare la quarta finale uno contro l’altro.

I favoriti alla vittoria degli US Open

Proprio per la sua voglia di raggiungere lo spagnolo a quota 4 vittorie del torneo, le scommesse sportive di tennis sugli US Open di Betfair danno come favorito il serbo: Djokovic vincente quotato a 2.37.

Le quote sono fedeli al Ranking ATP, il secondo favorito è il campione in carica Medvedev, la sua vittoria è quotata a 3.25. Seguono gli spagnoli Alcaraz vincente quotato a 4.5 e Nadal quotato a 6.

Gli italiani non sono nelle teste di serie e Sinner vincente US Open viene quotato a 12 dai bookmakers mentre Berrettini è quotato a 21.

Tra i favoriti alla vittoria del torneo che hanno buone probabilità di arrivare fino in fondo, spiccano Kyrgios quotato a 9, Tsitsipas quotato a 13 e Zverev quotato a 15.