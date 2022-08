Gio Montana e AtlasDiable: fuori “Un altro sogno”

Disponibile in rotazione radiofonica “Un altro sogno”, il nuovo singolo di Gio Montana e AtlasDiable, già online su tutte le piattaforme di streaming

“Un altro sogno” è un brano urban Latin nato durante il periodo di “Amici”, caratterizzato da un’impronta di flamenco pop per via delle chitarre e delle percussioni, e per la presenza del suono del battito delle mani. Il tutto è mixato con sonorità che ricordano la bachata e la musica sudamericana. L’accoppiata Gio Montana e AtlasDiable crea una canzone per ogni età e per ogni divertimento, soprattutto in piena estate.

Biografia

Giovanni Niro, in arte Gio Montana, nasce a Milano nel 1998. Inizia ad avvicinarsi alla musica all’età di 11 anni, con amici si sperimenta nel freestyle, fino ad arrivare a scrivere testi veri e propri. Inizia il suo percorso nell’industria musicale italiana grazie ad un’etichetta indipendente formata da giovani ragazzi. Gio ha una scrittura nei testi che racconta l’amore che vivono i ragazzi di oggi, usando un linguaggio aggiornato e arrivando all’ascoltatore in modo diretto. Attualmente l’artista conta più di 20 milioni di stream su Spotify e altrettanti su YouTube, successo dovuto alle sue canzoni d’amore.

Filippo Bertolone in arte AtlasDiable, classe ‘96 nasce come musicista di musica classica studiando tromba e pianoforte al conservatorio e suona come trombettista nell’orchestra la Verdi junior di Milano per 10 anni. Dal 2016 inizia l’attività di produzione digitale elettronica immergendosi nel panorama urban italiano, collaborando con diversi artisti, tra i quali Steelo con il disco Mont Blanc, Marla con diversi singoli tra i quali “Que Pasa” e Gio Montana con “Sotto la pioggia” presentata ad Amici 22 e l’ultimo singolo pubblicato “Un altro sogno”.

“Un altro sogno” di Gio Montana e AtlasDiable è disponibile sulle piattaforme digitali.