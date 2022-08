Carboidrati in radio e in digitale con il singolo “Tornare”

Carboidrati con il singolo “Tornare” propone l’inno per chi vive distante dalla propria terra: il brano è in radio e sulle piattaforme digitali

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Tornare”, il nuovo singolo del cantautore calabrese Carboidrati, ex partecipante di Amici di Maria de Filippi, in uscita per Estro Records.

https://spoti.fi/3zlWCrc

“Tornare” vuole descrivere la bellezza, la felicità, l’esigenza di tornare a casa ad ogni occasione per chi vive lontano. La musica e il ritmo calzante del brano evocano un’atmosfera e un sapore mediterraneo che è il marchio distintivo di altri lavori del cantautore Carboidrati.

A proposito del singolo, il cantautore racconta: “Ancora oggi, infatti, sono molti i giovani che per tantissimi motivi sono costretti a lasciare la propria casa e raggiungere posti diversi per realizzarsi; spesso però, nonostante si stia fuori per tanto tempo, anche una vita intera, si conserva l’alchemica voglia di tornare a casa propria ad ogni occasione” – continua l’Artista – “Il brano può essere letto anche in modo autobiografico; si può riassumere che il l’intenzione del brano è la volontà di elogiare la mia terra di origine, la Calabria (Cirò)”.

Il singolo è stato prodotto dallo stesso cantautore insieme a Alberto Lattanzi, in arte Latta, realizzato tra le mura domestiche dell’Artista e il Radar Studio.

Ad accompagnare il singolo un videoclip, diretto da Domenico Morise.