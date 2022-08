Problemi con il misurino Bimby TM6: Vorwerk diffonde un avviso

Durante la cottura, (da 95° C/200°F) utilizzare il cestello al posto del misurino Bimby TM6 che si fissa perfettamente al coperchio del boccale: aggiornate le ricette

La qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti è per tradizione la massima priorità di Vorwerk. Da anni Bimby® gode di grande popolarità e guida l’innovazione nel settore dei robot da cucina, con oltre 8 milioni di apparecchi (TM5/TM6) venduti a livello mondiale.

Come organizzazione di vendita diretta, Vorwerk ci tiene a instaurare una stretta relazione con gli Incaricati Bimby oltre che con i clienti. Questo consente all’azienda di proprietà familiare con sede a Wuppertal di identificare molto velocemente gli aspetti problematici che potrebbero comportare anomalie nell’uso di Bimby®. È così che sul mercato l’azienda ha osservato pochi casi in cui durante l’uso di Bimby® si è verificato un problema. Il problema si presenta in rarissime occasioni – talvolta legate anche a un eccessivo riempimento del boccale – e con determinate ricette.

Sul Bimby® TM6 il misurino è conformato in modo che durante la cottura possa fuoriuscire sufficiente vapore lungo i bordi del boccale. Tuttavia, durante la cottura e nell’esecuzione di alcune ricette, gli ingredienti possono salire verso l’alto, addensarsi e impedire il passaggio del vapore. Di conseguenza, in rarissimi casi può instaurarsi una pressione elevata all’interno del boccale, che può causare la fuoriuscita improvvisa e incontrollata del cibo e, in rari casi, provocare ustioni. La probabilità di un simile evento aumenta se si supera il livello di riempimento degli ingredienti raccomandato. Nel caso in cui si utilizzi un misurino TM6 a tenuta salda, le medesime avvertenze sono valide anche per i modelli precedenti.

Il rispetto dei massimi standard di sicurezza per i clienti Bimby® è prioritario per Vorwerk.

Perciò viene applicato con rigore il principio di agire in modo proattivo così da escludere qualsiasi eventuale anomalia. Da qui la decisione di Vorwerk di rilasciare a titolo preventivo un avviso pubblico per un problema che potrebbe verificarsi. In quanto azienda di vendita diretta, noi manteniamo una stretta relazione con i clienti Bimby®. Nell’ambito di un’ampia campagna informativa vogliamo portare rapidamente a conoscenza di tutti gli utilizzatori di Bimby® gli ulteriori accorgimenti da adottare che integrano le avvertenze per l’uso e la sicurezza già fornite.

Nelle cotture (o sobbolliture) a temperature maggiori o uguali a 95°C, si dovrebbe utilizzare sempre il cestello al posto del misurino TM6. Il misurino TM6 si fissa perfettamente al coperchio del boccale invece il cestello si appoggia liberamente sulla parte superiore del coperchio, è permeabile al vapore e previene anche gli eventuali schizzi di cibo dal boccale. Questa è una misura semplice ma necessaria che difficilmente influirà sull’esperienza di cottura, ma può prevenire il verificarsi di questo potenziale problema.

Inoltre, l’azienda ha già provveduto ad adattare le ricette presenti in “Modalità Guidata” affinché i clienti Bimby® siano informati attivamente e con chiarezza sul corretto utilizzo. Il software del Bimby® TM6 è stato modificato in modo che sia segnalato sull’apparecchio l’avviso corrispondente. Con queste misure Vorwerk intende escludere il rischio di ulteriori problemi dovuti a uso improprio.

Per maggiori informazioni al riguardo, consultare https:

https://www.vorwerk.com/it/it/c/home/servizi/bimby/istruzioni-di-sicurezza