Previsioni meteo 24 agosto 2022: piogge sparse al Sud Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 agosto 2022: anticiclone in rimonta, bel tempo su tutta la Penisola ad eccezione di isolate piogge al meridione

Dopo le condizioni meteo instabili o anche perturbate che hanno interessato la settimana di Ferragosto, ecco che l’ultima decade di agosto sembra voler trascorrere più tranquilla. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, con possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiane solo sulle regioni meridionali e Sicilia orientale. Le temperature si manterranno per lo più in linea con le medie del periodo. Nel corso dei prossimi giorni avremo addirittura valori localmente al di sotto specie su medio Adriatico e regioni del Sud a causa delle correnti più fresche dai quadranti nord-orientali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino a venerdì non avremo variazioni di rilievo. Condizioni meteo più instabili, con temporali in formazione soprattutto su Alpi e Appennino ma in sconfinamento poi anche verso pianure e coste, sono attese per la giornata di sabato. Piuttosto simile anche il tempo per domenica, dunque un ultimo weekend di agosto tra sole e temporali.

Intanto per oggi, mercoledì 24 agosto 2022, al Nord Italia al mattino giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, qualche addensamento in più sulle regioni di Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

Tempo stabile al Centro con cieli per lo più sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio specie sulle zone interne. Isolate piogge possibili in Appennino. Asciutto ovunque in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo al pomeriggio sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole locali piogge al mattino su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, localmente anche intense. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su zone interne Peninsulari e delle Isole Maggiori. Fenomeni in graduale esaurimento ovunque nel corso delle ore serali.

In Calabria piogge e acquazzoni sparsi al mattino su coste tirreniche e settori meridionali della regione, localmente anche di forte intensità, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con acquazzoni e temporali sparsi. Fenomeni in graduale esaurimento nella sera.

Temperature minime e massime stazionarie o in locale e lieve calo specie al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.