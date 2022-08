Ipsen acquista i farmaci della biotech americana Epizyme

L’azienda francese Ipsen ha annunciato l’acquisizione della società biotech americana Epizyme e del suo portafoglio di farmaci antitumorali, tra cui Tazverik

Le azioni di Epizyme hanno registrato un’impennata di oltre il 63% dopo che l’azienda francese Ipsen ha annunciato l’acquisizione della società biotech americana e del suo portafoglio di farmaci antitumorali, tra cui Tazverik, un potente inibitore orale EZH2 first in class, approvato dall’Fda nel 2020 per due diverse indicazioni.

Ipsen ha acquisito Epizyme, con sede a Cambridge, MA, per 247 milioni di dollari, più un diritto di valore contingente (CVR) di 30 centesimi per azione. Il CVR sarà pagabile al raggiungimento di 250 milioni di dollari di vendite aggregate di Tazverik per quattro trimestri consecutivi entro la fine del 2026 nei luoghi in cui il farmaco è approvato al di fuori del Giappone e della Grande Cina. Secondo i termini dell’accordo, Ipsen ha valutato le azioni di Epizyme a 1,45 dollari per azione, un valore significativamente più alto rispetto al prezzo di chiusura di venerdì, pari a 95 centesimi di dollari per azione. Nelle contrattazioni premercato, il titolo è già salito a 1,56 dollari per azione.

Tazverik è stato approvato sia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 16 anni con sarcoma epitelioide metastatico o localmente avanzato non idoneo alla resezione completa, sia per il trattamento di due indicazioni distinte per il linfoma follicolare (FL). Queste indicazioni riguardano i pazienti adulti con FL recidivato o refrattario i cui tumori sono positivi per una mutazione di EZH2 e che hanno ricevuto almeno due terapie sistemiche precedenti, nonché i pazienti adulti con FL recidivato o refrattario che non hanno opzioni terapeutiche alternative soddisfacenti.

Tazverik è anche attualmente in fase di valutazione in uno studio di Fase III in combinazione con rituximab e lenalidomide in pazienti con FL recidivato/refrattario che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. I primi risultati della parte randomizzata dello studio di Fase III sono previsti per il 2026, ha dichiarato Ipsen nel suo annuncio.

Oltre a Tazverik, Ipsen otterrà anche il candidato di Epizyme allo sviluppo dell’inibitore orale di SETD2, EZM0414, che lo scorso anno ha ottenuto la designazione Fast Track per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario. EZM0414 è attualmente in fase di valutazione in uno studio di Fase I/Ib. Ipsen ha anche sottolineato una serie di programmi preclinici incentrati su bersagli epigenetici che otterrà da questo accordo.

David Loew, CEO di Ipsen, ha dichiarato che l’acquisizione di Epizyme consentirà all’azienda di espandere la propria pipeline oncologica.

“Le capacità e le risorse di Ipsen in oncologia, unite a quelle di Epizyme, accelereranno la crescita di Tazverik per raggiungere il suo pieno potenziale nei pazienti affetti da linfoma follicolare. La forza dei dati supporta il posizionamento di Tazverik nei pazienti con linfoma follicolare sia positivo alla mutazione EZH2 che wild-type. Siamo convinti del potenziale del suo profilo di efficacia e tollerabilità, soprattutto per i pazienti anziani e/o fragili che vengono trattati in ambito comunitario. Inoltre, siamo entusiasti di portare a bordo l’esperienza epigenetica e l’inibitore SETD2, oltre a diversi composti preclinici nel nostro portafoglio”, ha dichiarato Loew in un comunicato.

Grant Bogle, presidente e CEO di Epizyme, si è detto orgoglioso dei risultati ottenuti dal suo team dalla fondazione dell’azienda nel 2007.

“Ci aspettiamo che questa acquisizione e l’impegno di Ipsen a investire nel settore oncologico garantiscano che la nostra pipeline epigenetica continui a progredire in un modo che non avremmo potuto fare da soli per portare terapie oncologiche trasformative ai pazienti che ne hanno bisogno”, ha dichiarato Bogle in un comunicato.