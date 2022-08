Amelia pubblica il nuovo disco “Radici”

“RADICI” è il nuovo EP di AMELIA fuori su tutte le piattaforme digitali per NEEDA distribuito da Altafonte Italia

“RADICI” nasce durante un periodo ben preciso della vita dell’autore. Si parla di un anno fa, quando restrizioni sociali e incertezze sulle possibilità reali di un futuro (soprattutto musicale) sembravano sovrastare qualsiasi forma di ottimismo possibile. In particolare vivere in un luogo che già di per sé non offre grandi possibilità di esprimersi rendeva la cosa ancor più difficile. E’ un disco dove si sperimenta un genere ibrido tra un cantautorato classico e un pop rock adattato agli attuali canoni stilistici predominanti. C’è la voglia di creare qualcosa di moderno e accattivante ma dal sapore vissuto ed intenso. La provincia, la famiglia, la casa, sono tutte immagini che ricorrono e che dipingono l’odi et amo celato all’interno del concetto stesso di “radici”. In un mondo dove le condizioni in cui nasci e le scelte che fai influenzano fortemente le tue possibilità nella vita, a volte si perde di vista il proprio “io” interiore, quello custodito nel te stesso di quando eri bambino. “Radici” è un diagramma cartesiano dove in ascissa troviamo le scelte di vita e in ordinata troviamo il tempo, vero protagonista di ogni turbamento interiore umano. Aver paura di non fare le cose giuste in base al tempo che abbiamo, forse è il vero tema del disco. Barcamenarsi tra senso di non realizzazione, relazioni amorose e familiari, vita concreta adulta e scelte possibili, cercando di rimanere in un delicato equilibrio ma non perdendo mai la scintilla del bambino. Dall’emotiva “Torno in volo” al punk pop di “Fuori x sempre” e “Quelli come noi” alla scanzonata “Che storia” fino al power pop di “sabato” e la trap cantautorale di “Padre padre” i brani sono in parte autobiografici e rappresentano un upgrade nella produzione artistica del cantautore che sceglie di esplorare diversissime nuove sonorità e tematiche per non arenarsi mai in un recinto ben definito.

AMELIA è in arte Lorenzo Di Pasquale. E’ un cantautore abruzzese classe 1990 che tra i banchi di scuola comincia il suo viaggio nella musica a 16 anni. Dopo diversi anni dove ha militato in diverse band, esordisce col suo primo EP solista “Usa e getta” nel 2017. Seguirà un mini tour di più di 50 date sparse per tutto il centro Italia che si concluderà con l’uscita del suo primo disco “Gli ultimi” nel 2019 (edito per LaPop). Durante i due anni di pandemia lavora molto sulla scrittura e pubblica due singoli “Mare Rosso” e “Venti” per l’etichetta RdZ di Marta Venturini. Attualmente è a lavoro per approfondire le possibilità espressive della forma canzone, senza escludere mai la possibilità di evolversi né cambiare genere musicale: preferisce piuttosto mescolarne i diversi ingredienti per cercare l’originalità artistica.