“Un paese quasi perfetto” su Rai 2: la trama del film

“Un paese quasi perfetto” in prima serata su Rai 2: ecco la trama della commedia con Fabio Volo, Miriam Leone, Silvio Orlando e Carlo Buccirosso

Fabio Volo è chiamato a salvare un piccolo paese della Basilicata dallo spopolamento e dalla crisi economica più terribile nella commedia “Un paese quasi perfetto”, il film diretto da Massimo Guadioso in onda su Rai 2 lunedì 22 agosto 2022 alle 21:10.

Il piccolo paesino di Pietramezzana, abitato da sole 120 persone, è caduto in disgrazia in seguito alla chiusura di una grande miniera che dava lavoro a gran parte della popolazione. Gli abitanti del paese vedono una possibile rinascita nei piani di un imprenditore, fortemente intenzionato a reperire fondi europei per investire a Pietramezzana.

Per ottenere le risorse comunitarie, però, è necessario che nel paesino stazioni stabilmente un medico, che i cittadini individuano in Gianluca Terragni, un chirurgo estetico reclutato in maniera rocambolesca per l’occasione. La pellicola è la trasposizione di un film francese “Un village presque perfait” che a sua volta è il remake di un film canadese, “La grande seduzione”. Nel cast, insieme a Fabio Volo, ci sono Miriam Leone, Silvio Orlando e Carlo Buccirosso.