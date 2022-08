Sheddy su YouTube con il video di “Fotoreporter”

Fuori il nuovo singolo dell’artista italiano Sheddy dal titolo “Fotoreporter”. Il brano è disponibile su tutti i digital stores e su YouTube con il video ufficiale

Sheddy, artista italiano dal background rap/hip hop e dalle infinite sfumature, dopo l’uscita del brano “Lacrime” è tornato con il nuovo singolo “Fotoreporter”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e su YouTube con il video ufficiale da non perdere.

“Fotoreporter” mette in luce ancora una volta la poliedricità di Sheddy

e in pura chiave “rock” e con qualche accenno rap, l’artista racconta con gioia la voglia di godersi a pieno le proprie giornate, incitando a non pensare troppo al domani e senza alcun rimpianto, rischiare di essere felici e liberi in un presente a volte troppo opprimente.

Il nuovo singolo è stato prodotto da Daniele Beluli e Paolo Maurizi, mixato e masterizzato da Telaviv, dj ufficiale di Emis Killa.

Il brano “Fotoreporter” risalta un sound tipico che spesso caratterizza i college americani, un viaggio sonoro estivo verso le spiagge più calde, innovativo per Sheddy che si differenzia per le sue influenze, che vanno ben oltre il suo genere d’origine.

L’artista negli ultimi periodi tende a sorprendere i suoi ascoltatori, sperimentando e diffondendo il messaggio di non omologarsi, di non categorizzarsi in alcun genere, esprimendo una determinata libertà musicale, la stessa che Sheddy invita ad assumere nella vita privata, in quanto è la libertà che dona la vera possibilità di essere noi stessi.

(Credits video: Regia: PmProduction & Sheddy, Fotografia: Federico Stivala, Attrice: Elena Ricciarelli, Location: Molo Torricella / Passignano sul Trasimeno).

Ascolta “Fotoreporter” su Spotify > https://spoti.fi/3bxK1rn

Guarda il video ufficiale > https://youtu.be/FMBgyJpHaCE