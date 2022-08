Pasquale Provenzano su YouTube con il videoclip di “Non tremo più”

Online su YouTube il videoclip di “Non tremo più” (etichetta discografica MIND) il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista Pasquale Provenzano

Fuori il videoclip di “Non tremo più” (etichetta discografica MIND) il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista Pasquale Provenzano che anticipa l’uscita del primo album “Piccole, minuscole cose”. Il videoclip immerge il brano estivo nelle morbide luci del tramonto, facendo scivolare le sue sonorità accattivanti sull’asfalto dell’estate.

Atmosfere mediterranee a bordo di una cabriolet. Un viaggio sulla litoranea per raccontare “Non tremo più”, sempre in bilico fra gioia e malinconia. Il videoclip è una vera e propria sequenza on the road, in cui Pasquale Provenzano libera tutto il proprio potenziale in uno scenario di grande

impatto visivo. Occhiali da sole, una chitarra ed una camicia vintage che sventola: è così che la litoranea siciliana assurge a strada universale, il set perfetto per cantare a squarciagola la propria voglia di vivere, di amare, di sentirsi bene. “Le braccia si aprono in volo senza nemmeno accorgersene, – dice l’artista – mentre questo videoclip dal sapore nostalgico e vibrante ci conduce fino al mare, lasciandoci con la voglia di premere sempre e ancora repeat”.

La produzione artistica del brano è di Pasquale Provenzano, mentre la produzione audio è a cura di Mind. L’arrangiamento e mix sempre di Pasquale Provenzano, invece il mastering a cura di Eleven Mastering. Inoltre, hanno contribuito al brano Vincenzo Guerrieri (grafica e foto) e Jacopo Clemenzi e Davide Casciolo (foto).

Lo stile musicale di Pasquale Provenzano mescola synth e cantautorato, poesia e lo-fi in modo inedito e sapiente, grazie ad influenze eterogenee, che spaziano da Dimartino a Lucio Dalla, passando per John Mayer. Nel 2022 pubblica il singolo d’esordio “Multinazionale” (ascolta qui) accompagnato dal videoclip (guarda qui) e a giugno esce “Non tremo più” (ascolta qui).