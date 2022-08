Paola Ciarlantini online con il Cd-omaggio a Giacomo Leopardi

Online il Cd “Omaggio a Giacomo Leopardi nel bicentenario dell’Infinito. Musica e Poesia” della musicologa e compositrice Paola Ciarlantini

Questo doppio CD nasce da un lungo lavoro che l’autrice Paola Ciarlantini, musicologa e compositrice, ha compiuto su Giacomo Leopardi, di cui è concittadina. Nel 1998, anno del Bicentenario Leopardiano, lei e il Prof. Ermanno Carini, bibliotecario del Centro Nazionale di Studi Leopardiani hanno costituito, su incarico del Direttore Franco Foschi, un archivio di circa 200 composizioni internazionali (dal sec. XIX in poi) su testi del poeta, o a essi ispirati, con pubblicazione di un catalogo e pubbliche esecuzioni. I quattro brani leopardiani composti (Ultimo canto di Saffo, per soprano e flauto, 1997, celebrazioni del Bicentenario; E quinci il mar da lungi e quindi il monte, suite per flauto, orchestra d’archi e pianoforte, 2009; Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco per voce recitante e due contrabbassi, 2009; Moon Variations per pianoforte, 2014) sono l’asse portante del progetto discografico, che esprime anche il percorso artistico dell’autrice degli ultimi trent’anni. Il filo rosso che accomuna i due CD è il testo letterario, omaggio a Leopardi: si parte dalla fiaba, passando per autori antichi come Catullo e Ovidio, da lui amati, e da autori della modernità (Dickinson, Masters, Palazzeschi), fino ai contemporanei (Mario Luzi, Dacia Maraini, Alessandro Miano e Norma Stramucci). Il CD si avvale del commento del musicologo Renzo Cresti e ha come enti patrocinatori il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, il Comune di Recanati-Assessorato alle Culture, la Civica Scuola di Musica “B. Gigli” di Recanati e l’etichetta discografica LUNA ROSSA Classic. Le principali composizioni sono ascoltabili, alla voce “Paola Ciarlantini”, su YOUTUBE.

