Neves17 feat. Elams: fuori il nuovo singolo “Godo”

La freschezza marsigliese di Elams si intreccia con le rime di Neves17 nel nuovo singolo “Godo”, disponibile in digitale

Disponibile su tutte le piattaforme digitali per Atlantic Records/Warner Music Italy “GODO”, il nuovo singolo firmato da una fra le voci più interessanti della scena partenopea: NEVES17.

Il brano vanta il featuring di uno fra i più apprezzati artisti dell’hip hop francese, un vero simbolo per la città di Marsiglia e disco di Diamante in Francia con il brano “Bande organisée” con Jul: ELAMS.

“GODO”, annunciato con un breve spoiler su Instagram, unisce i due artisti su una produzione a cura di Poison Beatz: Neves17, dopo le collaborazioni con artisti come Geolier, Fred De Palma, Boro Boro, Lele Blade e Yung Snapp, dà vita a uno speciale esperimento con il “giovane mascalzone di Marsiglia” Elams, in rappresentanza del rap d’Oltralpe, per dare vita a una connessione davvero inedita.

“Io ed Elams ci siamo conosciuti grazie alla musica. Fra noi c’è grande rispetto e l’ho capito quando sono arrivato a Marsiglia, dove mi ha aperto le porte di casa sua e dove la gente era lì che aspettava di conoscermi. La nostra unione rappresenta una nuova ondata di creatività, la voce dei ragazzi di strada, un’unione fra città che ora sono un po’ l’una casa dell’altro”, dichiara Neves17.

La freschezza marsigliese di Elams si intreccia con le rime di Neves17 che trasudano l’appartenenza al proprio luogo di origine: entrambi hanno le strade della propria città come minimo comun denominatore, mentre la realizzazione e la soddisfazione personale diventano l’obiettivo di entrambi anche nel testo del singolo.

“GODO” farà ballare tutti col suo ritmo inarrestabile in questa lunga estate di hit, segnando per Neves17 un ulteriore step nel suo percorso musicale che parte dal profondo legame con la propria città e si spinge sempre più oltre, abbracciando l’intera penisola e spingendosi oltre i confini nazionali.

https://www.instagram.com/neves17_official/

https://www.instagram.com/elamstone/

BIO

NEVES17

Nato a Napoli da padre italiano e madre afroamericana, Neves17 è figlio del capoluogo partenopeo, dei suoi quartieri, delle sue strade, dei suoi vicoli. La sua musica fotografa ciò che i suoi occhi hanno visto crescendo, e ciò che ha vissuto sulla sua pelle; lo fa sempre, sin dagli esordi nel 2016, ancora giovanissimo. Dopo anni di gavetta e lavoro sulla sua cifra stilistica, nel 2019 il singolo “Mon Amie” gli permette di ottenere i primi consensi nella sua città. L’anno successivo, la collaborazione con Geolier e Lele Blade in “Fuego” lo mette sotto i riflettori, facendogli anche conquistare il primo disco d’oro della sua carriera e un posto tra le nuove leve più seguite del rap italiano. Da allora, collabora con nomi di spicco quali Boro Boro, Fred De Palma e Wayne Santana. “Tetti” con Young Snapp è la prima tappa del nuovo capitolo del suo viaggio, che prosegue con “Cash”, pubblicato lo scorso 14 giugno 2022.

ELAMS

Elams è semplicità e strada. Istintiva e dolce, la sua musica è il simbolo della giovinezza marsigliese. Su ritmi solari, Elams si distingue per un’intensità che ha conquistato una generazione innamorata del pop urbano. Le sue sono storie d’amore e storie di strada raccontate da un giovane mascalzone di Marsiglia. Ha raggiunto il disco di Diamante in Francia grazie alla sua partecipazione nella hit “Bande organisée” di Jul, singolo che nel 2020 è stato per dodici settimane consecutive in cima alla classifica dei singoli francesi.