Mr. Pretty duetta con Michela di Lallo in “Alive”

Un nuovo singolo dal sound che punta a far ballare: fuori sulle piattaforme digitali “Alive”, il brano di Mr. Pretty feat. Michela di Lallo

Presente da vari anni nello scenario musicale internazionale, avendo raggiunto l’apice di classifiche su store come Beatport, fuori il nuovo brano del Dj/Producer Mr. Pretty.

Questa volta non è solo ma ritorna la collaborazione con Michela Di Lallo, cantante romana proveniente dalla “Cuore in Musica Accademy“.

“Alive”, questo è il titolo del nuovo pezzo, è caratterizzato dalle inconfondibili note dance, con suoni dalle venature vintage ma indubbiamente legati al presente.

Un sound che punta a far ballare, con un testo non troppo elaborato che vuole trasmettere spensieratezza attraverso la voce soft di Michela, ma allo stesso tempo spinge inevitabilmente a muoversi seguendo il ritmo delle note.

Le sonorità richiamano vagamente la vecchia dance, ma come Mr. Pretty afferma: “Non si vive nel passato ma nel futuro”.

Il brano, pur avendo un alone di tali sonorità, non risulta affatto vintage, ma è ben sottolineata la contemporaneità sia nei suoni che nella struttura.

Davide Graziosi in arte Mr. Pretty è un giovane Dj/producer che nasce e risiede alle porte di Roma.

Da sempre appassionato di musica, all’età di 15 anni compone il suo primo pezzo, ma soltanto nel 2016 avvierà il suo percorso musicale pubblicando il suo primo EP “Feelings”.

Appassionato di musica a 360 gradi, produce principalmente elettronica, in tutte le sue sfaccettature. infatti tra le sue opere troviamo pezzi dance, come “Happiness” pubblicato 2018 o “Don’t talk shit” del 2020; talmente variegato passa anche alla psy trance, come l’EP del 2021 “The other side”, o singoli come “The game”, ma il genere che forse più lo rappresenta è l’electro house, dal carattere aggressivo ma allo stesso tempo divertente e dal ritmo coinvolgente, come l’EP “Just for fun” del 2022.

Oltre la produzione inizia a suonare i suoi primi live set per privati nel 2011, dopo anni, decide di affinare la tecnica e consegue il diploma da dj presso l’AID di Roma.

Si esibisce in vari locali della movida romana dove risiede.

https://music.apple.com/us/artist/mr-pretty/1183406348