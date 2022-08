Giuseppe D’Alonzo pubblica il video di “Gravità”

Disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Gravità” il nuovo singolo del cantautore Giuseppe D’Alonzo. Il videoclip è su YouTube

Il brano “Gravità” parla di eroi comuni, ragazzi di tutti i giorni che affrontano la loro crescita, la loro esistenza, il loro amare con un pizzico di poesia. L’uso dell’armonica a bocca, tanto amata dal cantautore di estrazione blues, non poteva trovare contesto migliore per il debutto nelle sue canzoni pop/folk.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ebbene sì, anche in questi anni difficili è possibile, forse anche più facile, volare con l’immaginazione, proiettarsi in mondi in cui i pupazzi si muovono come esseri umani un po’ goffi, e, seppur ormai cresciuti, continuano a sognare e cercare un senso nella loro vita tra miriadi di emozioni”.

Il videoclip animato di “Gravità” è stato realizzato da Gianni Donvito, in arte Ateneriena, con la tecnica in stop motion. Un mondo che qualcuno direbbe ovattato, privo di realtà. Invece è proprio con la fantasia che, a volte, è possibile mostrare le più ardite verità, con uso di metafore, allegorie e tutto quello che le arti audiovisive ci mettono a disposizione per toccare le nostre anime

Biografia

Giuseppe D’Alonzo è un cantautore chitarrista di Pescara, fondatore dei Crabby’s, band con cui ha pubblicato i singoli “L’uomo di Ieri”, “I was born yesterday” e “Free.”

Innamorato da sempre della musica Rock/Blues ha esordito nel 2016 con il suo primo EP indipendente “Bad Past”, in lingua inglese.

A seguire ha pubblicato Realize (2017) e Mistake (2018), Tornerà nel 2019 il suo primo album in italiano, Strane Forme di Complicità (2020) la conferma del suo nuovo amore per il cantautorato italiano.

Vanta numerose collaborazioni italiane e internazionali, citiamo quelle con la singer songwriter di Londra Melanie Crew, la cantautrice italiana Patrizia Torrieri con cui ha pubblicato “Senza troppo mestiere” nel 2020. Ultimo singolo all’attivo, “Decisamente Labile” nato nel 2021 da una collaborazione con Eleonora Toscani e prodotto dall’etichetta milanese Maninalto!