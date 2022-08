Tornano Le Endrigo: “Uno, due” è il nuovo singolo

LE ENDRIGO lanciano un nuovo esplosivo singolo per Garrincha Dischi: s’intitola “Uno, Due” ed è un brano travolgente, che colpisce dritto al cuore

LE ENDRIGO lanciano un nuovo esplosivo singolo per Garrincha Dischi: s’intitola “Uno, Due” ed è un brano travolgente, che colpisce dritto al cuore: «una canzone d’amore per chi non la vuole più ascoltare».

Sulla scia di chitarre soniche e linee di basso galoppanti, la band bresciana ci proietta nel bel mezzo di un gremitissimo concerto dove la folla, in balia della tensione ritmica crescente, si prepara a scatenarsi sulle note di un ritornello irresistibile, capace di trascinare chiunque. Il tutto è condito da un’ampia dose di elettronica, filtrata attraverso una drum machine su cui si innestano colpi di synth e distorsioni massicce, che conferiscono alla canzone una potenza sonora ineguagliabile.

BIOGRAFIA

Le Endrigo sono i fratelli Gabriele (voce, chitarra) e Matteo Tura (voce, basso, piano e tutto quello che serve), insieme a Ludovico Gandellini (batteria) e a Vittorio Massa (chitarra). Nascono come “Endrigo” a metà degli anni ‘10 in un posto vicino a Brescia chiamato Villaggio Sereno (sì, esiste veramente), rubano un nome già pronto, usano i pochi accordi che conoscono e si chiudono nella cantina di casa Tura.

Nel 2017 pubblicano l’album d’esordio “Ossa rotte, occhi rossi”, prodotto da Jacopo Gigliotti dei Fast Animals and Slow Kids e Andrea Marmorini, seguito nel 2018 da “Giovani Leoni”, registrato all’EDAC Studio da Davide La Sala e Andrea Fognini.

Nel 2019 iniziano le registrazioni del nuovo disco al Donkey Studio di Medicina (BO) per le label Garrincha e Manita Dischi. Il 25 marzo 2021 il trio bresciano decide di cambiare nome pubblicando un Manifesto, una vera e propria dichiarazione d’intenti e presa di posizione volta a sensibilizzare (anche) il mondo della musica e provare a veicolare un messaggio alternativo a quello discriminatorio, machista e predatorio che spesso il mondo della musica si trascina, quasi come una tradizione. Da qui la scelta simbolica di abbandonare il nome “Endrigo” e abbracciare Le Endrigo come nuovo nome della band e titolo dell’omonimo disco in uscita il 16 aprile 2021 per Garrincha e Manita Dischi. Nel frattempo la band si allarga con l’ingresso in formazione di Vittorio Massa alla chitarra. Ad ottobre entrano a far parte del programma di X-Factor 2021 come concorrenti nel roster di Emma Marrone, rimanendo in gara fino alle ultime puntate dello show e presentando l’inedito “Panico”.

A gennaio 2022 annunciano il nuovo tour in arrivo per la primavera, che li vedrà finalmente tornare sui palchi d’Italia per portare la loro musica dal vivo. Il 25 marzo tornano sulle scene con l’inedito “Un Santo, Un Ricco, Un Fascio”, a cui fa seguito il singolo “Uno, Due”, entrambi pubblicati da Garrincha Dischi.