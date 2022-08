Maseeni online su YouTube con il video di “Sei Una Canzone”

Online su YouTube il video di “Sei Una Canzone” di Maseeni, secondo singolo estratto dall’album di debutto del cantautore romano

Dopo l’anteprima su Billboard Italia, il video di SEI UNA CANZONE di MASEENI, è online su Youtube.

Il video è stato realizzato da Luigi Schiavoni.

SEI UNA CANZONE è un viaggio psichedelico alla ricerca della risoluzione dell’essere. Un abbraccio stretto che colora i silenzi del vuoto.

Il brano ha anticipato, insieme a Quasi Due Innamorati, il primo album di MASEENI, CANZONI D’AMORE DEL TERZO TIPO, pubblicato il 24 Giugno per l’etichetta Porto Records con il supporto di Italia Music Lab.

Un disco dedicato a tutti quegli stati d’animo che non sappiamo definire e che sono impossibili da intrappolare in una parola sola, nonostante continuiamo imperterriti a illuderci di farlo.

Un disco in cui c’è tutto l’universo di MASEENI, un universo articolato ed eclettico fatto degli innumerevoli mondi musicali e sonori che l’artista ha attraversato nel corso degli ultimi dieci anni. Un universo nel quale la fruibilità e la morbidezza del pop di matrice italiana e internazionale incontrano la ricerca sonora del mondo psych, la sua follia.

MASEENI – BIOGRAFIA

Maseeni è Lorenzo Masini. Nasce a Roma nel ‘94. Imbraccia la prima la chitarra a soli 11 anni e il suo punto di riferimento musicale diventa Jimi Hendrix. Forma la sua prima band nel 2008, durante il primo anno di liceo, e con questa inizia l’esperienza di scrittura dei primi brani originali.

A soli 17 anni, insieme alle prime esperienze live in giro per l’Italia, inizia la collaborazione (tuttora attiva) con Francesco De Melis (antropologo visivo/musicale), con il quale scrive ed esegue nel 2011 la colonna sonora dello spettacolo teatrale “L’Infinito” di Tiziano Scarpa e poi ancora, nel 2016, “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta.

Nel 2013 fonda i Transmission, band dal sound trasversale con influenze jazz, blues, rock e sperimentali. Con loro continua l’esperienza live che lo porta anche ad aprire il concerto degli Spyro Gyra a Roma.

Nel 2015 fonda insieme a Giulia Oddi il progetto trip hop-electro pop Govinda.

Il 2016 è invece l’anno del fondamentale incontro con la musicoterapia. Decide di iscriversi alla triennale di musicoterapia alla FEDIM e presto inizia a lavorare come musicoterapeuta nel reparto TIN (terapia intensiva neonatale) del Fatebenefratelli di Roma, dove tutt’oggi porta avanti il suo progetto chiamato “Musicoterapia in TIN”.

Il 2018 segna l’inizio di importanti esperienze internazionali. Il suo stile chitarristico e il suo approccio originale al mondo dei sintetizzatori vengono notati da due delle band romane più attive sulla scena psych internazionale, Weird Bloom e Big Mountain County. Entra a far parte in pianta stabile della lineup di entrambe le band che lo porteranno in pochi anni a fare diversi tour europei e a calcare palchi importanti come quelli del SXSW, The Great Escape, Home Festival, Rome Psych Fest e MI AMI.

Oggi Lorenzo Masini, spinto dall’urgenza di condividere in forma musicale alcune delle sue esperienze personali (come il travagliato rapporto con Amatrice, luogo familiare della sua adolescenza scomparso proprio davanti i suoi occhi sotto le macerie del terremoto), attratto da un sincero senso di appartenenza alla scena cantautorale italiana dei nostri giorni e ispirato da una visione personale dei rapporti umani e del loro evolversi, si rimette in gioco e diventa Maseeni: il suo primo progetto solista, il primo ad essere pensato, scritto e cantato in italiano. Tra Giugno e Luglio 2021 sono usciti i suoi primi tre singoli per Porto Records: “Draghi”, “Demente” e “Ostia Diva”.