“How to be a latin lover” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “How to be a latin lover”: ecco la trama della commedia con Eugenio Derbez e Salma Hayek

“How to Be a Latin Lover” è il film in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) domenica 21 agosto 2022 alle 21.10. Una commedia interpretata da Eugenio Derbez e Salma Hayek. La pellicola, diretta da Ken Marino, ha come protagonista Maximo, un seduttore latino ormai avanti con l’età che è riuscito nella missione della sua vita: farsi sposare da una donna molto più grande di lui e soprattutto ricchissima. I guai iniziano quando la moglie Peggy lo lascia dopo venticinque anni di matrimonio per un ragazzo più giovane. Maximo si ritrova in strada e ben lontano dal lusso a cui ormai si era abituato.

Non sapendo dove andare, il latin lover torna a bussare alla porta della sorella Sara, che vive sola con il figlioletto Hugo, con cui non si vede da anni. Grazie alla vita ben più umile di Sara, Maximo inizierà finalmente a imparare i veri valori della vita e di quanto sia importante per un uomo la famiglia. Ma come si suol dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio! Così, grazie al nipotino Hugo, a cui insegnerà la via del seduttore per conquistare una compagna di scuola, Maximo finisce presto col mettere gli occhi proprio sulla ricca nonna vedova della bambina.