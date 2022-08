Acqua e Sapone apre un nuovo sito per le assunzioni

Acqua e Sapone ha sviluppato un nuovo sito web di recruiting e sono disponibili nuove Assunzioni in tutte le Regioni d’Italia. Scoprile in questa pagina

Dopo 30 anni, Acqua e Sapone è Leader nella vendita e distribuzione di prodotti cosmetici, per la casa e per la bellezza in tutta Italia, con oltre 700 punti vendita. L’Azienda ricerca spesso personale, soprattutto commessi nei vari negozi e personale dedicato alle Vendite: più raro trovare delle offerte di lavoro nel Marketing ma comunque quando saranno presenti le segnaleremo immediatamente.

Posizioni Aperte

Per consultare tutte le Offerte di Lavoro presenti in Acqua e Sapone in tutta Italia basta cliccare sul link: acquaesapone.it/lavora-con-noi e cliccare sulla regione di proprio interesse, tra cui:

Lombardia, Marche, Abruzzo e Molise

Lazio, Piemonte, Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta

Toscana e Umbria

Sicilia

Puglia e Basilicata

Campania e Calabria

Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli V.G.

Inviare il Curriculum ad Acqua e Sapone

Se non sei riuscito a trovare delle Opportunità di Lavoro in Acqua e Sapone, puoi inviare una candidatura spontanea che rimarrà nell’archivio dell’Azienda per future assunzioni. Per farlo, basta cliccare sul link acquaesaponeclub.it/curriculum: ricorda però di fare un check al curriculum prima di inviarlo in modo che sia personalizzato per Acqua e Sapone e non abbia errori di ortografia o campi mancanti.